ANALYSE-FLASH
Barclays senkt Delivery Hero auf 'Equal Weight' - Ziel 41,50 Euro
- Barclays stuft Delivery Hero auf Equal Weight
- Kursziel auf 41,50 Euro an Kaufgebot angepasst
- Qualitativ hochwertig und kaum Aufwärtspotenzial
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat Delivery Hero nach dem offiziellen Übernahmeangebot von Uber von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft, das Kursziel aber von 39,10 auf 41,50 Euro angehoben und damit an die Höhe des Kaufgebots angepasst. Er halte den deutschen Essenslieferanten nach wie vor für ein qualitativ hochwertiges Unternehmen und die Aktie aus fundamentaler Sicht für ein attraktives Investment, schrieb Andrew Ross in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In seinem relativen Bewertungssystem bestehe jedoch kaum noch Aufwärtspotenzial für das Papier./edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 21:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 03:00 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 38,40 auf Tradegate (21. Juli 2026, 12:50 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um +4,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,91 %.
Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 11,51 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von -27,01 %/+17,31 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 41,50 Euro
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Community Beiträge zu Delivery Hero - A2E4K4 - DE000A2E4K43
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Delivery Hero SE Delivery Hero schließt Business Combination Agreement mit Uber Technologies sowie einen Kaufvertrag mit SSW Partners betreffend bestimmte Geschäftsbereiche ab https://www.eqs-news.com/news/ad-hoc/delivery-hero-schliest-business-combination-agreement-mit-uber-technologies-sowie-einen-kaufvertrag-mit-ssw-partners-betreffend-bestimmte-geschaftsbereiche-ab/e10e6ede-29dd-47da-aff4-c18b9161a425_de
keine Investmentbank fährt ein eigenes Risiko-Buch, das sind hedging bestände für derivative Kundenpositionen (Swaps, Optionen)