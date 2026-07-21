Barclays senkt Delivery Hero auf 'Equal Weight' - Ziel 41,50 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 38,40 auf Tradegate (21. Juli 2026, 12:50 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um +4,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,91 %.

Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 11,51 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von -27,01 %/+17,31 % bedeutet.