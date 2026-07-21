Das Crawford-Nickel-Projekt der Canada Nickel Company schreitet zur endgültigen Entscheidungsphase der bundesweiten Umweltverträglichkeitsprüfung voran

- Die kanadische Umweltverträglichkeitsprüfungsbehörde hat den abschließenden Umweltverträglichkeitsbericht beim Minister für Umwelt und Klimawandel eingereicht

- Die Entscheidung des Ministers wird innerhalb von 30 Tagen erwartet

- Das Crawford-Nickel-Projekt ist das erste Bergbauprojekt, das die letzte Phase gemäß dem geänderten kanadischen Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz von 2019 erreicht hat

TORONTO, 21. Juli 2026 / IRW-Press / Canada Nickel Company Inc. („Canada Nickel“ oder das „Unternehmen“) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nicke ... – gab heute bekannt, dass die kanadische Umweltverträglichkeitsprüfungsbehörde den abschließenden Umweltverträglichkeitsbericht für das Crawford-Nickel-Projekt des Unternehmens („Crawford“, „das Projekt“) beim Minister für Umwelt und Klimawandel eingereicht hat, womit das Projekt in die letzte Phase des bundesweiten Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahrens vorrückt. Die Entscheidungserklärung des Ministers wird voraussichtlich innerhalb von 30 Tagen vorliegen.

„Dieser Meilenstein spiegelt jahrelange technische Arbeit, strenge Umweltplanung und einen konstruktiven Dialog mit den indigenen Völkern wider. Wir würdigen die Arbeit der kanadischen Umweltverträglichkeitsprüfungsbehörde und all jener, die dazu beigetragen haben, Crawford durch den modernisierten kanadischen Umweltverträglichkeitsprüfungsprozess voranzubringen. Canada Nickel sieht der Entscheidungserklärung des Ministers erwartungsvoll entgegen und freut sich darauf, im Jahr 2027 eine Baugenehmigung zu erhalten“, sagte Mark Selby, CEO von Canada Nickel.

Crawford ist das erste Bergbauprojekt in Kanada, das seit der Aktualisierung des Bundesgesetzes zur Umweltverträglichkeitsprüfung im Jahr 2019 die Endphase erreicht hat. Dieser Meilenstein folgt auf die Einstufung von Crawford als „Nation-Building-Projekt“ durch die Bundesregierung im Jahr 2025 und die Anerkennung im Rahmen des ontarischen „One Project, One Process“-Konzepts im Jahr 2026, was die strategische Bedeutung der kritischen Mineralien von Canada Nickel für die wirtschaftliche Zukunft Kanadas unterstreicht.