Equifax Aktie mit heftigem Kursrutsch - -10,62 % - 21.07.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Equifax Aktie. Mit einer Performance von -10,62 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,91 %, geht es heute bei der Equifax Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Equifax ist eine der drei großen US‑Auskunfteien und liefert Kredit- und Verbraucherdaten, Scoring-Modelle, Betrugsprävention und Analytik für Banken, Unternehmen und Behörden. Hauptkonkurrenten sind Experian und TransUnion. Equifax profitiert von umfangreichen Datensätzen, langjährigen Kundenbeziehungen, regulatorischen Eintrittsbarrieren und integrierten Analytik‑Plattformen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Equifax Verluste von -6,28 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Equifax Aktie damit um -7,04 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,15 %. Im Jahr 2026 gab es für Equifax bisher ein Minus von -16,09 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,49 % geändert.

Equifax Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,04 % 1 Monat +18,15 % 3 Monate -6,28 % 1 Jahr -29,70 %

Informationen zur Equifax Aktie

Stand: 21.07.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 119 Mio. Equifax Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,43 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Moody's, S&P Global und Co.

Moody's, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %. S&P Global notiert im Minus, mit -2,75 %.

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Ob die Equifax Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Equifax Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.