Gold rast nach oben – Kurs bei 4.062,93 USD

+1,37 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,68 % 1 Monat -2,63 % 3 Monate -15,45 % 1 Jahr +20,57 %

Der Goldpreis zieht deutlich an und legt umauf 4.062,93zu. Starke Nachfrage und ein klarer Aufwärtstrend sorgen für frische Impulse am Markt. Anleger beobachten, ob sich daraus weiteres Momentum entwickelt.

Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 5.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 3.369,70USD. Heute, bei 4.062,93USD, wäre daraus ein Vermögen von 6.028,62USD geworden – ein Plus von +20,57 %.

Informationen zu Gold

Der Goldpreis reagiert sensibel auf die Geldpolitik der Notenbanken und die Entwicklung des US-Dollars. In unsicheren Zeiten gilt Gold als sicherer Hafen. Langfristig nutzen Investoren das Edelmetall, um Portfolios zu stabilisieren. Neben physischem Besitz spielen börsengehandelte Fonds eine wichtige Rolle.