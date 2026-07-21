Seitwärts: EUR/USD notiert bei 1,14205 USD

Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 5.000USD in EUR/USD gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1,102386USD. Heute steht er bei 1,14205USD. Das Investment wäre auf 5.179,90USD gewachsen – eine Steigerung von +3,60 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu EUR/USD (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuell ein neutrales bis leicht bullisches Sentiment zum EUR/USD. Über die letzten 14 Tage pendelte der Kurs überwiegend zwischen ca. 1,13 und 1,15, mit Stabilisierung um 1,14. Widerstände um 1,1460/1,1575/1,1742; Unterstützung bei 1,1410, 1,1391, 1,1275. Ausbruch über 1,15 könnte Richtung 1,16–1,21 führen; Rücksetzer unter 1,14 bleibt riskant.

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Informationen zum US-Dollar

Der US-Dollar (USD) ist die Leitwährung der Welt und gilt seit seiner Einführung 1785 als globaler Standard. Der Kurs EUR-USD beeinflusst Handel, Rohstoffpreise und Kapitalströme. Schwankungen wirken sich direkt auf Öl, Gas und Exporte aus. Für Investoren, Unternehmen und Verbraucher bleibt der Dollarkurs ein zentraler Faktor internationaler Finanzmärkte.

Ob ein Investment in EUR/USD sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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