Jetzt kaufen? Diesen KI-Profiteur verschleudert der Markt mal wieder für lau!

Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder – First Solar

Der KI-Trade ist in den vergangenen Wochen gehörig unter die Räder geraten. Anlegerinnen und Anleger von Speicherchip-Herstellern wie Micron und SanDisk, aber auch anderer KI-Infrastrukturwerte sahen sich hohen Verlusten ausgesetzt, nachdem das Momentum einen Höhepunkt erreicht und anschließend die Sorgen bezüglich der Nachhaltigkeit sowohl der Kurs- als auch der Unternehmensgewinne überhandgenommen haben – nicht zuletzt auch aufgrund der rasant ansteigenden Verschuldung von Hyperscalern wie Microsoft und Oracle.

Doch auch an anderer Stelle der KI-Wertschöpfungskette purzelten die Kurse zum Teil erheblich. Dazu gehörten beispielsweise Energieversorger oder auch die Hersteller von Kraftwerks- und Übertragungstechnologie wie Siemens Energy und GE Vernova. Trotz des erneut starken Anstieges der Öl- und Gaspreise fielen auch bei Erneuerbaren Energien die Kurse – davon wurde trotz starker Auftragseingänge zum Beispiel Windkraftanlagenhersteller Nordex belastet.

Die vielleicht größte Einstiegschance könnte jedoch in der Solarbranche entstanden sein. Die profitiert ebenfalls vom rasant steigenden Energiebedarf im Zusammenhang mit dem Auf- und Ausbau von Rechenzentren. Vor allem die Anteile von Wechselrichter- und Equipmentherstellern wie Enphase Energy, SolarEdge und SMA Solar waren in diesem Börsenjahr gefragt. Doch auch für US-Modulhersteller First Solar ging es zeitweise steil bergauf. Nachdem dieser Anstieg in den vergangenen Wochen jedoch abverkauft wurde, bietet die Aktie eine Bewertung unter der historischen Norm und angesichts der starken Wachstumsaussichten eine dementsprechend attraktive Einstiegschance – mit dem KO-Zertifikat MM0LNF sind sogar dreistellige Renditen möglich!

First Solar Chartsignale

Langfristiger Aufwärtstrend: Die Frist-Solar-Aktie handelt in einem mehrjährigen Aufwärtstrend. Der verläuft zwar volatil, insgesamt jedoch erfolgreich.

Die Frist-Solar-Aktie handelt in einem mehrjährigen Aufwärtstrend. Der verläuft zwar volatil, insgesamt jedoch erfolgreich. Scharfe Korrektur: In den vergangenen Wochen kam es nach neuen Rekordnotierungen zu anhaltenden Verkäufen und einem kurzfristigen Abwärtstrend.

In den vergangenen Wochen kam es nach neuen Rekordnotierungen zu anhaltenden Verkäufen und einem kurzfristigen Abwärtstrend. Unterstützung in Sicht: Inzwischen nähern sich die Anteile wichtigen Unterstützungen, womit sich ein Ende der Korrekturwelle abzeichnet.

Inzwischen nähern sich die Anteile wichtigen Unterstützungen, womit sich ein Ende der Korrekturwelle abzeichnet. Bullisher Keil: Im Chart der Aktie ist eine markante Keilformation entstanden. Solche werden in der Regel bullish mit einem Kursanstieg aufgelöst.

First Solar: Der unterschätzte und unterbewertete KI-Profiteur?

Nachdem Deutschland seine technologische Führungsrolle im Bereich Solartechnologie und Modulherstellung nach der Jahrtausendwende nach China verschenkt hat, dominieren inzwischen chinesische Hersteller den Markt. Einer der bekanntesten Namen ist etwa JinkoSolar, dem nach eigenen Angaben größten Solarmodulhersteller der Welt (in Bezug auf die ausgelieferte Leistung).

Mit First Solar verfügen jedoch auch die USA über einen konkurrenzfähigen Hersteller. Dafür musste zwar zu protektionistischen Maßnahmen wie Importzöllen für chinesische Solarmodule und Steuervergünstigungen gegriffen werden, doch inzwischen verfügt das Unternehmen über eine fast vollständig von China unabhängige Lieferkette – die Module der Series 7 werden explizit als "Made in USA" beworben. Auch die Fertigungskapazitäten sind mit jährlich etwa 25 Gigawatt beträchtlich.

Die dürften in den kommenden Jahren auch gebraucht werden, denn rasant steigende Energiebedarf von KI-Rechenzentren soll nicht zuletzt auch mithilfe von Solarenergie gedeckt werden. Dafür bieten diejenigen Bundesstaaten, in denen der Ausbau von Rechenzentren besonders aggressiv vorangetrieben wird (Arizona, Texas, Louisiana) beste Standortbedingungen. Der Finanzdienstleister Bloomberg schätzt, dass zwischen 2026 und 2030 183 Gigawatt an Solarenergie neu installiert werden könnten. Ein Löwenanteil könnte dabei auf die Module von First Solar entfallen, was dem Unternehmen starke Wachstumsaussichten beschert.

Langfristig starke Entwicklung, kurzfristig crashartiger Abverkauf ...

Nichtsdestotrotz handelte die Aktie in den vergangenen Wochen nach dem Erreichen neuer Allzeithochs mit heftigen Kursverlusten. Zum einen war First Solar, wie der Blick auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, deutlich überkauft und zum anderen war auch die Unternehmensbewertung deutlich über ihre historischen Mittelwerte hinaus geklettert.

Inzwischen hat sich diese Situation jedoch in ihr Gegenteil verkehrt. Der RSI zeigt ein überverkauftes Niveau der Anteile an, während die Aktie inzwischen deutlich unter ihrer historischen Bewertungsnorm handelt – dazu gleich mehr. Übergeordnet befindet sich First Solar in einem langfristigen Aufwärtstrend. Das spiegelt die steigenden Geschäftszahlen wider.

Trotz branchenweiter Flaute in den zurückliegenden Jahren konnte First Solar seine Erlöse in den vergangenen 10 Jahren von 2,9 auf 5,4 Milliarden US-Dollar steigern. Dabei wechselte der Ertrag das Vorzeichen. Aus Verlusten von 416,1 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2016 wurde ein Nettogewinn von 1,67 Milliarden US-Dollar in den vergangenen 12 Monaten.

... doch die Entspannungssignale überwiegen inzwischen

Ungeachtet dessen gehört First Solar zu den eher schwankungsanfälligen und volatilen Titeln. Bei Verlusten von über 30 Prozent in wenigen Wochen kann schon fast von einem Crash gesprochen werden. Doch dieser nähert sich jetzt seinem Ende. Im RSI zeichnet sich nicht nur eine Bodenbildung ab, auch der Kurs nähert sich inzwischen der wichtigen Unterstützungszone um 200 US-Dollar. Auch der Trendstärkeindikator MACD scheint einen Boden gefunden zu haben. Das deutet darauf hin, dass das Abwärtsmomentum und damit auch die Verluste ihren Höhepunkt erreicht haben.

Im Chart liegt außerdem eine Keilformation vor. Solche werden in der Regel bullish aufgelöst, was gut zu den Aussichten auf eine Gegenbewegung passt, nachdem die technischen Indikatoren Entspannung signalisieren. Trotzdem gilt festzuhalten: Ein Einstieg jetzt ist erstmal ein antizyklischer Einstieg. Wer lieber prozyklisch mit ersten Kaufsignalen im Rücken einsteigen möchte, sollte das nach dem Überwinden des Widerstandsbereichs zwischen 220 und 225 US-Dollar dem Überwinden der gleitenden Durchschnitte tun. Zur Unterseite würde sich die Lage dagegen erst für Kurse nachhaltig unter 200 US-Dollar beziehungsweise dem Support bei rund 185 US-Dollar weiter eintrüben.

Das Unternehmen ist gegenwärtig signifikant unterbewertet

Innerhalb der Solarbranche ist First Solar schon seit geraumer Zeit einer der am günstigsten bewerteten Titel. Das hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass das Unternehmen zuletzt eines der wenigen verbliebenen war, die angesichts der Flaute in der Branche überhaupt noch profitabel gewirtschaftet haben. Jetzt nach der Korrektur sind die Bewertungsvielfache deutlich auch unter die historische Norm gefallen, was auf eine attraktive Einstiegschance hindeutet.

Für das laufende Geschäftsjahr ist First Solar mit einem KGVe von 11,8 bewertet. Das liegt um mehr als ein Drittel unter dem 5-Jahres-Mittel von 17,9. Gleichzeitig beträgt das Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis 0,58. Als günstig gilt in der Fundamentalanalyse bereits ein Wert von 1. Damit ist sowohl die bestehende als auch die zukünftige Ertragslage sehr günstig zu haben. Verkomplettiert wird das Gesamtbild durch ein EV/EBITDA-Verhältnis von 7,9. Das liegt um fast die Hälfte unter dem Branchendurchschnitt und sogar um 57 Prozent unter dem historischen Mittelwert.

Dazu kommen ein erstklassiges Kurs-Buch-Verhältnis von 1,95 und eine zweistellige Cashlow-Rendite – auch wenn hier ein Rückgang in die Einstelligkeit erwartet wird. Ein weiterer Pluspunkt: First Solar verfügt nach Abzug aller Verbindlichkeiten über ein Nettovermögen von 1,84 Milliarden US-Dollar. Das bringt auf dem aktuellen Kurs- und Bewertungsniveau Aktienrückkäufe ins Spiel.

Expertinnen und Experten raten mehrheitlich zum Kauf der Aktie

An der Wall Street werden die mittelfristigen Aussichten von First Solar als hervorragend eingeschätzt. Bei insgesamt 36 Einschätzungen kommt die Aktie 13 Mal auf "Kaufen" sowie weitere 9 Mal auf "Übergewichten". Dem stehen 12 neutrale Bewertungen sowie jeweils eine zum "Reduzieren" und "Verkaufen" von Positionen". Daraus ergibt sich in Summe eine Bewertung mit "Übergewichten".

Der faire Wert der Anteile wird im Mittel auf 254,54 US-Dollar veranschlagt. Das entspricht gegenüber dem Schlusskurs vom Montagabend einer Upside von 23,8 Prozent. Die pessimistischste Einschätzung sieht First Solar bei 150,00 US-Dollar als fair bewertet an, dem steht ein Street-High-Target von 330,00 US-Dollar gegenüber.

Zuletzt hat sich die Deutsche Bank positiv zum Papier geäußert. Analystin Corinne Blanchard verwies nach den jüngsten Kursverlusten auf eine attraktive Einstiegsgelegenheit. Sie hob ihr Rating von "Halten" auf "Kaufen" an und versah die Aktie mit einem Kursziel von 272 US-Dollar.

FirstSolar auf einen Blick

ISIN: US3364331070

US3364331070 Marktkapitalisierung: 22,1 Milliarden US-Dollar

22,1 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: -

- KGVe 2026: 11,8

11,8 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Übergewichten

Übergewichten Fairer Wert (laut Konsens): 254,25 US-Dollar

254,25 US-Dollar Aufwärtspotenzial: +23,8 Prozent

Die TrendFinder-Hebel-Idee

Der rasant wachsende Energiebedarf, die absehbar große Rolle, die Solarenergie dabei spielen wird, die protektionistische Handelspolitik der USA und die Sicherheit der Lieferkette sowie eine attraktive Unternehmensbewertung und Rückendeckung durch die Wall Street machen die Aktie von First Solar jetzt zu einem Kauf mit starkem Anstiegs- und Wachstumspotenzial.

Risikoaverse Anlegerinnen und Anleger greifen zur Aktie. Wer seine Rendite-Chancen optimieren möchte, kann auch auf das KO-Zertifikat MM0LNF setzen. Dabei handelt es sich um ein KO-Zertifikat mit eingebautem Stopp-Loss, was Verlustrisiken reduziert. Sollte First Solar unter die KO-Barriere von 179,78 US-Dollar fallen, gewährt MM0LNF ein Rückzahlungsbetrag von 1,69 Euro.

Zur Oberseite bietet das KO-Zertifikat dank eines tagesaktuellen Hebels von 4,4 ein hohes Ertragspotenzial, wie das nachfolgende Auszahlungsprofil für einige beispielhafte Fälle zeigt:

Doch Vorsicht: Sollte First Solar per Overnight-Gap (Kurslücke) unter die KO-Barriere oder sogar den Basispreis fallen, kann der Rückzahlungsbetrag auch geringer als 1,69 Euro ausfallen – bis hin zum Totalverlust! Daher sollte die Positionsgröße mit Bedacht und dem individuellen Risikoprofil entsprechend gewählt werden. Eine weitere Option zur Verlustbegrenzung ist der manuelle Verkauf, sollte die Aktie nachhaltig (also mindestens auf Wochenschlusskursbasis) unter 200 US-Dollar fallen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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