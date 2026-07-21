🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Mehr Bierdurst

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wie die Fußball-WM Bitburger beflügelt hat

    Für Sie zusammengefasst
    • Bitburger erzielt im Juni Handelsabsatz plus 28 Prozent
    • Gesamtabsatz Halbjahr leicht gestiegen um 0,4 Prozent
    • USA größter Exportmarkt mit 1000 Fassbierkunden
    Mehr Bierdurst - Wie die Fußball-WM Bitburger beflügelt hat
    Foto: Siarhei - 356130783

    BITBURG (dpa-AFX) - Die Fußball-Weltmeisterschaft hat Bitburger gute Geschäfte beschert. Im Juni habe die Biermarke im Handel ein Absatzplus von 28 Prozent erzielt, teilte die Bitburger Braugruppe mit. Im ersten Halbjahr legte der Absatz bei Bitburger demnach im Vergleich zum Vorjahr um 0,4 Prozent zu.

    "Die WM hat im Juni für zusätzliche Dynamik gesorgt und gezeigt, welche Relevanz Fußball-Großereignisse weiterhin für unsere Marken und Absatzkanäle haben - auch bei einem frühen Ausscheiden der Nationalmannschaft", teilte der Geschäftsführer Vertrieb und Marketing, Sebastian Ellies, mit.

    "Wir haben vor allem mit Bitburger klar von unserem starken Engagement rund um die Nationalmannschaft profitiert." Der Absatz der gesamten Braugruppe liege in den ersten sechs Monaten dieses Jahres auf Vorjahresniveau und damit deutlich besser als der deutsche Biermarkt, der mit minus 5,1 Prozent rückläufig gewesen sei, hieß es aus Bitburg.

    USA sind wichtiger Exportmarkt

    Die Fußball-WM hat laut Unternehmen auch im Exportgeschäft in Nordamerika positive Effekte gehabt - vor allem rund um Austragungsorte wie New York. Bitburger habe in den Vereinigten Staaten erstmals mehr als 1.000 Fassbierkunden. Die USA blieben der größte und am schnell wachsende Exportmarkt der Braugruppe. Im ersten Halbjahr liege das Plus der Gruppe im Export bei drei Prozent.

    Zur Bitburger Braugruppe gehören auch die Marken König Pilsener, Königsbacher, Köstritzer, Licher, Nette und Kandi Malz. Außerdem gibt es eine Vertriebspartnerschaft mit der Benediktiner Weißbräu GmbH./rtt/DP/mis







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Mehr Bierdurst Wie die Fußball-WM Bitburger beflügelt hat Die Fußball-Weltmeisterschaft hat Bitburger gute Geschäfte beschert. Im Juni habe die Biermarke im Handel ein Absatzplus von 28 Prozent erzielt, teilte die Bitburger Braugruppe mit. Im ersten Halbjahr legte der Absatz bei Bitburger demnach im …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     