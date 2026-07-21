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    Halbleiter vor Preissprung

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    TSMC macht Chips teurer: Was hinter der überraschenden Preiserhöhung steckt

    TSMC plant ab 2027 höhere Preise für Chipfertigung. Der KI-Boom und steigende Produktionskosten treiben die Erhöhungen um bis zu 10 Prozent.

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    Halbleiter vor Preissprung - TSMC macht Chips teurer: Was hinter der überraschenden Preiserhöhung steckt
    Foto: Daniel Ceng - Anadolu

    Der weltgrößte Auftragsfertiger für Halbleiter, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, plant offenbar deutliche Preiserhöhungen. Nach Informationen von Nikkei Asia will der taiwanische Chipkonzern die Preise für seine Fertigungsdienstleistungen ab 2027 um bis zu 10 Prozent anheben.

    Betroffen sind sowohl hochmoderne Chips für künstliche Intelligenz als auch ältere Fertigungstechnologien. Als Gründe nennt TSMC steigende Kosten für Materialien, Produktionsanlagen und den Ausbau neuer Fabriken im Ausland.

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    Die Preisanpassungen sollen je nach Produkt und Kunde zwischen 5 und 10 Prozent liegen. Besonders gefragt sind Chips für Hochleistungsrechner. Zusätzliche Bestellungen über die ursprünglich geplanten Mengen hinaus könnten laut Nikkei Asia mit einem weiteren Aufschlag von 10 bis 15 Prozent belegt werden.

    Auch ältere Chipgenerationen werden teurer

    Die höheren Preise betreffen nicht nur die neuesten KI-Chips. Auch sogenannte Mature Nodes wie 12-Nanometer-, 16-Nanometer- und 28-Nanometer-Prozesse sollen teurer werden. Diese älteren Fertigungstechnologien machten zuletzt rund 23 Prozent des TSMC-Umsatzes aus.

    Die Gespräche mit Kunden über die neuen Preise sollen bereits im Juni begonnen und im Juli abgeschlossen worden sein. Die neuen Konditionen sollen Anfang 2027 greifen.

    TSMC selbst wollte die konkreten Preiserhöhungen gegenüber Nikkei Asia nicht kommentieren. Das Unternehmen erklärte jedoch, die eigene Preisstrategie sei "strategisch und nicht opportunistisch".

    TSMC will Kunden nicht überfordern

    TSMC-Chef C.C. Wei hatte die Preisstrategie zuletzt auf der Bilanzkonferenz des Unternehmens erläutert. "Wir erhöhen unseren Preis nicht plötzlich [...] um das Vier- oder Fünffache", sagte Wei. Solche drastischen Schritte würden es Kunden schwer machen, langfristig zu bestehen.

    "Wir verdienen unseren Wert und stellen sicher, dass unser Gewinn und unsere Bruttomarge ausreichen, um unser langfristiges, nachhaltiges Wachstum zu sichern", ergänzte der TSMC-Chef.

    Damit verfolgt TSMC offenbar einen vorsichtigeren Kurs als einige Wettbewerber. Auch andere Chipkonzerne wie Intel Corporation, Advanced Micro Devices, United Microelectronics und Vanguard International Semiconductor Corporation haben ihre Preise bereits erhöht, um höhere Betriebskosten auszugleichen.

    Die Nachricht sorgte dennoch für positive Reaktionen an der Börse. Die TSMC-Aktie legte vor Handelsbeginn in den USA um knapp 4 Prozent auf 417 US-Dollar zu (Stand 14:22 Uhr MESZ). Anleger setzen offenbar darauf, dass der Chipriese seine starke Marktposition nutzen kann, um die steigenden Kosten an Kunden weiterzugeben.

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    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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