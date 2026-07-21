Erneut Tanker in Straße von Hormus angegriffen

MASKAT (dpa-AFX) - In der Straße von Hormus ist erneut ein Tanker angegriffen worden. Er sei vor der Küste des Omans von einem "unbekannten Geschoss" getroffen worden, meldete die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt (UKMTO) in der Nacht. Der Vorfall ereignete sich demnach acht Seemeilen (knapp 15 Kilometer) nordöstlich des omanischen Ortes Lima.

Der Sicherheitsfirma Ambrey zufolge handelt es sich um ein kuwaitisches Schiff, dessen Tanks bei dem Angriff beschädigt worden seien. Im Maschinenraum sei ein Feuer ausgebrochen, teilte Ambrey mit. Demnach hatte das Schiff seine automatischen Schiffsidentifizierungssysteme (AIS), mit denen über Funk Navigations- und Schiffsdaten ausgetauscht werden, zum Zeitpunkt des Vorfalls abgeschaltet.