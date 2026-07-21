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    ROUNDUP

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    Erneut Tanker in Straße von Hormus angegriffen

    Für Sie zusammengefasst
    • Tanker in Straße von Hormus von Geschoss getroffen
    • Kuwaitischer Tanker mit beschädigten Tanks und Feuer
    • Schiff schaltete seine AIS Systeme vor dem Angriff ab
    ROUNDUP - Erneut Tanker in Straße von Hormus angegriffen
    Foto: Jan Woitas - dpa

    MASKAT (dpa-AFX) - In der Straße von Hormus ist erneut ein Tanker angegriffen worden. Er sei vor der Küste des Omans von einem "unbekannten Geschoss" getroffen worden, meldete die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt (UKMTO) in der Nacht. Der Vorfall ereignete sich demnach acht Seemeilen (knapp 15 Kilometer) nordöstlich des omanischen Ortes Lima.

    Der Sicherheitsfirma Ambrey zufolge handelt es sich um ein kuwaitisches Schiff, dessen Tanks bei dem Angriff beschädigt worden seien. Im Maschinenraum sei ein Feuer ausgebrochen, teilte Ambrey mit. Demnach hatte das Schiff seine automatischen Schiffsidentifizierungssysteme (AIS), mit denen über Funk Navigations- und Schiffsdaten ausgetauscht werden, zum Zeitpunkt des Vorfalls abgeschaltet.

    Erst am Vortag war vor der Küste des Omans ein Schiff angegriffen worden und in Brand geraten. Sicherheitsfirmen zufolge gehört der betroffene Tanker dem griechischen Unternehmen Dynacom. Ein weiterer Tanker des Unternehmens wurde vor der omanischen Küste demnach fast zur selben Zeit angegriffen.

    Der Iran verlangt, dass Schiffe eine Route entlang der eigenen Küste nehmen und hatte wiederholt erklärt, nur die von Teheran vorgegebene Route durch die Straße von Hormus sei sicher. Der Streit um die für den globalen Handel mit Öl, Gas und Dünger wichtige Meerenge und die Frage, wie die Durchfahrt geregelt wird, ist der wesentliche Grund, warum der Krieg zwischen den USA und dem Iran derzeit wieder eskaliert./ln/DP/jha





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