BERNSTEIN RESEARCH stuft INTEL CORP auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 100 US-Dollar belassen. Der Aktienkurs habe zuletzt eine Art Achterbahnfahrt hingelegt, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Vergleich zur Vergangenheit zeigten die Papiere aber Stärke, getragen von neuer Hoffnung auf eine starke Nachfrage nach Servern./bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 01:50 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 01:50 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,49 % und einem Kurs von 89,72EUR auf Tradegate (21. Juli 2026, 13:13 Uhr) gehandelt.





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