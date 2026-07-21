General Motors hebt die Prognose – doch Anleger trauen dem Braten nicht

Auch im zweiten Quartal übertraf der Konzern die Erwartungen. Der bereinigte Gewinn erreichte 3,57 US-Dollar je Aktie. Analysten hatten mit 3,19 US-Dollar gerechnet. Der Umsatz lag mit 48,03 Milliarden US-Dollar ebenfalls über der Prognose von 46,61 Milliarden US-Dollar. General Motors profitierte von stabilen Preisen für große Pick-ups und Geländewagen. Geringere Zollkosten und Einsparungen stützten das Ergebnis zusätzlich.

General Motors wird für das Jahr 2026 erneut optimistischer. Der Autobauer erhöhte seine Prognose für das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern um 500 Millionen US-Dollar. Der Konzern erwartet nun 14 bis 16 Milliarden US-Dollar. Im April hatte General Motors noch 13,5 bis 15,5 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt. Zu Jahresbeginn lag die Spanne bei 13 bis 15 Milliarden US-Dollar.

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Vorstandschefin Mary Barra erwartet, dass diese Trends das Geschäft bis 2027 und darüber hinaus stärken. Der Konzern verfüge über mehrere Treiber für höhere Margen und weiteres Wachstum. Allerdings gingen die Auslieferungen im ersten Halbjahr um 6,8 Prozent zurück. Auch bei wichtigen Modellen wie großen Pick-ups und dem Equinox schwächte sich die Nachfrage ab.

Der Nettogewinn fiel im zweiten Quartal von 1,9 Milliarden auf rund 1,3 Milliarden US-Dollar. Abschreibungen auf Elektrofahrzeuge und Batterien belasteten das Ergebnis. Deshalb senkte General Motors die Prognose für den Nettogewinn auf 9,9 bis 11,4 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig kaufte der Konzern eigene Aktien im Wert von zwei Milliarden US-Dollar zurück. Die geringere Zahl ausstehender Aktien stützte den Gewinn je Anteilsschein.

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An der Börse überzeugte das bislang kaum. Die Aktie lag seit Jahresbeginn rund sieben Prozent im Minus. Anleger fürchten eine schwächere Nachfrage auf dem US-amerikanischen Automarkt.

Noch zeigt sich der Markt jedoch stabil. Für das Gesamtjahr 2026 werden knapp 16 Millionen verkaufte Fahrzeuge erwartet. Die General-Motors-Aktie wird zudem mit weniger als dem 6-Fachen des erwarteten Jahresgewinns gehandelt. Die niedrige Bewertung zeigt, dass viele Anleger weiterhin mit Gegenwind rechnen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die General Motors Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,89 % und einem Kurs von 63,20EUR auf Tradegate (21. Juli 2026, 12:39 Uhr) gehandelt.





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