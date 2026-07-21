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    Amarc meldet Aufstockung des Budgets 2026 für den Distrikt JOY auf 20 Millionen $ zur Weiterentwicklung bedeutender Gold-Kupfer-Entdeckungen

    Amarc meldet Aufstockung des Budgets 2026 für den Distrikt JOY auf 20 Millionen $ zur Weiterentwicklung bedeutender Gold-Kupfer-Entdeckungen
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vancouver, BC / 21. Juli 2026 / IRW-Press / Amarc Resources Ltd. („Amarc“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: AHR; OTCQB: AXREF; FWB: AQ5) freut sich, eine Aufstockung der für das Explorationsprogramm 2026 im Kupfer-Gold-Distrikt JOY vorgesehenen Mittel um 5 Millionen $ bekannt zu geben, die das in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 27. Mai 2026 angekündigte Anfangsbudget von über 15 Millionen $ ergänzen. Das Programm im Umfang von 20 Millionen $ wird vollständig von Freeport-McMoRan Mineral Properties Canada Inc. („Freeport“) über AuRORA Minerals Ltd („AML“), ein privates Joint-Venture-Unternehmen, an dem Freeport und Amarc zu jeweils 60 % bzw. 40 % beteiligt sind (siehe Pressemitteilung vom 4. September 2025), finanziert. Die Ausgaben im Jahr 2026 sind Teil der Earn-in-Vereinbarung von Freeport in Höhe von 75 Millionen $, womit es gemäß Phase 2 der Earn-in-Vereinbarung für das Mineralkonzessionsgebiet einen weiteren Anteil von 10 % erwerben und die Gesamtbeteiligung auf 70 % erhöhen kann (siehe Amarc-Pressemitteilung vom 4. September 2025). Amarc ist der Hauptauftragnehmer, der die Programme von AML im Rahmen einer separaten Dienstleistungsvereinbarung betreut.

     

    „Die zusätzlichen Mittel, die von Freeport für die Exploration bereitgestellt werden, werden in bedeutendem Maße dazu beitragen, das erstklassige Potenzial des gesamten Kupfer-Gold-Distrikts JOY in der Region Toodoggone in British Columbia zu erschließen“, meint Diane Nicolson, President und CEO von Amarc. „Die Bohrungen wurden aufgenommen, wobei am Standort drei Bohrgeräte im Einsatz sind. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Ermittlung der Ausdehnung und des Erzgehalts der hochgradig mineralisierten goldreichen porphyrischen Gold-Kupfer-Silber-Lagerstätte AuRORA, die bei den Bohrungen 2025 auf einer Fläche von 1,4 km mal 0,8 km durchteuft wurde und nach wie vor für eine Erweiterung offen ist. Darüber hinaus sind die Bohrungen zur Weiterentwicklung der spannenden Gold-Kupfer-Entdeckung TWINS, rund 17 km südlich von AuRORA, im Gange. Darüber hinaus laufen umfangreiche geologische, geochemische und geophysikalische Untersuchungen, um mögliche Bohrstandorte bei mehreren anderen Zielen für bedeutende Gold-Kupfer-Lagerstätten im Distrikt JOY zu definieren.“

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    Amarc meldet Aufstockung des Budgets 2026 für den Distrikt JOY auf 20 Millionen $ zur Weiterentwicklung bedeutender Gold-Kupfer-Entdeckungen Vancouver, BC / 21. Juli 2026 / IRW-Press / Amarc Resources Ltd. („Amarc“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: AHR; OTCQB: AXREF; FWB: AQ5) freut sich, eine Aufstockung der für das Explorationsprogramm 2026 im Kupfer-Gold-Distrikt JOY vorgesehenen Mittel …
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