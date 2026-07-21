US-Mischkonzern 3M erhöht Gewinnziel - verdient mehr als erwartet
- Umbau zahlt sich aus, Umsatz und Ergebnis steigen
- Gewinn je Aktie 2026 anvisiert 8,80–8,95 USD
- Brown vereinfacht Struktur und stärkt Angebot
ST. PAUL (dpa-AFX) - Der Umbau beim US-Mischkonzern 3M zahlt sich immer mehr aus. Umsatz und Ergebnisse zogen im zweiten Quartal an. Für das laufende Jahr zeigte sich der Konzern zuversichtlicher. Für 2026 werde nun ein bereinigter Gewinn je Aktie in Höhe von 8,80 bis 8,95 US-Dollar anvisiert, teilte der Konzern am Dienstag in St. Paul mit. Damit übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten. Zuvor hatten die Amerikaner noch ein Ergebnis von 8,50 bis 8,70 Dollar in ihrer Planung. Die 3M-Aktie legte im vorbörslichen US-Handel deutlich zu.
Im zweiten Jahresviertel stieg der bereinigte Gewinn um rund elf Prozent auf 2,40 Dollar je Aktie. Analysten hatten hier weniger erwartet. Der Umsatz kletterte um 2,4 Prozent auf 6,5 Milliarden Dollar (5,69 Mrd Euro). Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre ein Gewinn von 933 Millionen Dollar, ein Plus von 29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
Konzernchef William Brown arbeitet an einer vereinfachten Geschäftsstruktur und treibt dazu den Rückzug von 3M aus nicht-Kerngeschäften voran. Gleichzeitig will der Hersteller von Post-it-Notizblöcken, Dachgranulat und elektronischen Materialien sein Angebot mit neuen Produkten stärken./mne/tav/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur 3M Aktie
Die 3M Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,30 % und einem Kurs von 147,0 auf Tradegate (21. Juli 2026, 13:41 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der 3M Aktie um +7,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,80 %.
Die Marktkapitalisierung von 3M bezifferte sich zuletzt auf 77,19 Mrd..
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3M hat eine schwere Krise hinter sich, doch der Turnaround
scheint längst in vollem Gange. Ob man jetzt noch zuschlagen
sollte, schaut sich LYNX an:
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Deshalb geht es im heutigen Aktienduell bei THE MOTLEY FOOL darum, welche Aktie momentan der bessere Kauf ist.
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3M ist ein Industriekonglomerat, das daran gearbeitet hat, das Wachstum zu verbessern, auch wenn es mit einem wesentlichen rechtlichen Überhang konfrontiert ist.
United Parcel Service ist ein Paketzustelldienst, der sein Geschäft neu positioniert und Anzeichen von Erfolg zeigt.