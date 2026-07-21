Börsen Update
Börsen Update Europa - 21.07. - FTSE Athex 20 stark +2,12 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht bei 24.895,42 PKT und gewinnt bisher +0,75 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +4,48 %, Siemens Energy +3,15 %, Daimler Truck Holding +2,89 %
Flop-Werte: Scout24 -2,56 %, Münchener Rück -2,54 %, Merck -2,22 %
Der MDAX steht bei 31.665,07 PKT und gewinnt bisher +0,50 %.
Top-Werte: AIXTRON +5,99 %, SUESS MicroTec +5,41 %, Elmos Semiconductor +4,35 %
Flop-Werte: Sartorius Vz. -7,59 %, AUTO1 Group -2,16 %, Wacker Chemie -2,07 %
Der TecDAX steht aktuell (13:59:30) bei 3.758,90 PKT und steigt um +0,13 %.
Top-Werte: AIXTRON +5,99 %, SUESS MicroTec +5,41 %, Infineon Technologies +4,48 %
Flop-Werte: Sartorius Vz. -7,59 %, Ottobock -4,40 %, Verbio -2,71 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.255,84 PKT und steigt um +1,06 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +4,48 %, ASML Holding +3,16 %, Siemens Energy +3,15 %
Flop-Werte: Münchener Rück -2,54 %, Prosus Registered (N) -2,31 %, Wolters Kluwer -2,22 %
Der ATX bewegt sich bei 6.422,43 PKT und steigt um +0,59 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +12,05 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +2,20 %, Erste Group Bank +1,96 %
Flop-Werte: Wienerberger -5,90 %, BAWAG Group -2,17 %, CA-Immobilien-Anlagen -1,05 %
Der SMI steht bei 14.230,09 PKT und gewinnt bisher +0,49 %.
Top-Werte: Novartis +2,72 %, Logitech International +1,67 %, ABB +1,48 %
Flop-Werte: Alcon -2,42 %, Swiss Re -1,51 %, Lonza Group -1,16 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.340,30 PKT und steigt um +0,62 %.
Top-Werte: STMicroelectronics +4,66 %, TotalEnergies +2,31 %, LEGRAND +1,84 %
Flop-Werte: Eurofins Scientific -2,25 %, Capgemini -2,02 %, Veolia Environnement -1,73 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.130,76 PKT und steigt um +0,22 %.
Top-Werte: Sandvik +2,19 %, Skanska (B) +1,71 %, SKF (B) +1,63 %
Flop-Werte: SSAB Registered (A) -0,65 %, Assa Abloy Registered (B) -0,60 %, Telia Company -0,38 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 6.250,00 PKT und gewinnt bisher +2,12 %.
Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +3,04 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +2,69 %, Viohalco +2,67 %
Flop-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,68 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,50 %, Coca-Cola HBC +0,17 %
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