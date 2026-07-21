Danaher Aktie mit kräftigem Kurssturz. Jetzt kaufen? 21.07.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Danaher Aktie. Sie fällt um -11,32 % auf 156,23€. Der Kursrückgang der Danaher Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,12 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -11,32 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Danaher ist ein US-Konzern für Life-Science-, Diagnostik- und Umwelttechnik. Produkte: Laborgeräte, Diagnostiksysteme, Bioprozesslösungen (u.a. Cytiva, Beckman Coulter). Starke Marktstellung in Life Sciences/IVD mit wiederkehrenden Umsätzen. Wichtige Konkurrenten: Thermo Fisher, Abbott, Roche, Agilent. USP: Danaher Business System, hohe M&A-Kompetenz, fokussiertes Portfolio nach Abspaltungen (Fortive, Veralto).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Danaher Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +5,74 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -10,41 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,46 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Danaher -9,65 % verloren.

Während Danaher deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,36 %.

Danaher Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,41 % 1 Monat +14,46 % 3 Monate +5,74 % 1 Jahr +7,57 %

Informationen zur Danaher Aktie

Stand: 21.07.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 708 Mio. Danaher Aktien. Damit ist das Unternehmen 111,16 Mrd.EUR € wert.

Quartalszahlen von Danaher haben am Dienstag um die Mittagszeit die Papiere des deutschen Konkurrenten Sartorius nach unten gezogen. Danaher-Zahlen bewegen den Kurs von Sartorius oft deutlich. Die im MDax notierten Anteile des Göttinger Labor- …

Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Agilent Technologies, PepsiCo und Co.

Agilent Technologies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,94 %. PepsiCo notiert im Minus, mit -0,05 %. Thermo Fisher Scientific notiert im Minus, mit -3,95 %. Waters Corporation verliert -2,04 %

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Ob die Danaher Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Danaher Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.