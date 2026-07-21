Abnehmspritzen für fette Katzen? Der nächste Milliardenmarkt wartet

Der GLP-1-Boom, angeführt von Novo Nordisk und Eli Lilly, hat bereits verändert, wie Millionen Menschen über Übergewicht, Diabetes und Ernährung denken. Nun erobert dieselbe Wirkstoffklasse einen neuen Markt: Haustiere.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die von Akston Biosciences unterstützte laufende Studie an der Cornell University untersucht rund 70 übergewichtige oder fettleibige Katzen über einen Zeitraum von etwa drei Monaten.

Das in San Francisco ansässige Unternehmen OKAVA Pharmaceuticals testet derweil ein lang wirkendes Implantat, das den Wirkstoff kontinuierlich über bis zu sechs Monate freisetzen soll namens "MEOW-1."

Keines der beiden Produkte ist derzeit zugelassen. Ein Ozempic für Katzen gibt es noch nicht. Beide Ansätze befinden sich noch in frühen klinischen Studien und müssen zunächst beweisen, dass sie sicher und wirksam sind, bevor Tierärzte sie einsetzen könnten.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

Weil Besitzer immer mehr Geld für hochwertiges Futter, Nahrungsergänzungsmittel, Diagnostik und tiermedizinische Behandlungen ausgeben, entstehen neue Geschäftsmöglichkeiten für Biotechunternehmen.

Nach Angaben der Association for Pet Obesity Prevention galten im Jahr 2022 61 Prozent der untersuchten Katzen und 59 Prozent der Hunde in den USA als übergewichtig oder fettleibig.

Eine Studie der Maximilian-Ludwig-Universität aus 2012 zeigt, dass 52 Prozent der Katzen und Hunde in deutschen Haushalten fettleibig sind. Das verdeutlicht die Größe eines Problems, das Tierärzte schon lange kennen.

Gerade Katzen stellen dabei eine besondere Herausforderung dar. Anders als Hunde kann man sie nicht einfach zu längeren Spaziergängen mitnehmen. Sie wehren sich häufig gegen Ernährungsumstellungen und lassen sich nicht immer zuverlässig medikamentös behandeln. Genau deshalb könnten GLP-1-Therapien interessant werden, vorausgesetzt, die klinischen Tests verlaufen erfolgreich.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Beide Unternehmen setzen darauf, dass Medikamente nach dem Vorbild menschlicher GLP-1-Therapien den Appetit von Tieren regulieren können. Erste Ergebnisse der Studien werden noch in diesem Jahr erwartet.

Morgan Stanley schätzt, dass die Gesamtausgaben für Haustiere in den USA von rund 196 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf mehr als 240 Milliarden US-Dollar bis 2030 steigen werden.

Und der nächste Milliardenmarkt steht schon vor der Tür.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 45,70 € , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen Jetzt Report kostenlos herunterladen!