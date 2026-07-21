UBS stuft Hapag-Lloyd auf 'Sell'
Foto: Siarhei - 356130783
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 96 auf 102 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Cristian Nedelcu begründete das neue Kursziel vor allem mit der Erwartung eines besseren Free Cashflow der Container-Reederei. Zudem habe er seine Ergebnisschätzungen (Ebitda) für 2026 und 2027 erhöht, um den höheren Volumina und Frachtraten Rechnung zu tragen, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die relativ hohe Bewertung halte er jedoch angesichts der im Branchenvergleich niedrigen Profitabilität von Hapag-Lloyd in den vergangenen Jahren für nicht gerechtfertigt./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 18:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 18:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,95 % und einem Kurs von 125,5EUR auf Tradegate (21. Juli 2026, 13:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Cristian Nedelcu
Analysiertes Unternehmen: Hapag-Lloyd
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 102
Kursziel alt: 96
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Cristian Nedelcu
Analysiertes Unternehmen: Hapag-Lloyd
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 102
Kursziel alt: 96
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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