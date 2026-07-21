UBS stuft Hapag-Lloyd auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 96 auf 102 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Cristian Nedelcu begründete das neue Kursziel vor allem mit der Erwartung eines besseren Free Cashflow der Container-Reederei. Zudem habe er seine Ergebnisschätzungen (Ebitda) für 2026 und 2027 erhöht, um den höheren Volumina und Frachtraten Rechnung zu tragen, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die relativ hohe Bewertung halte er jedoch angesichts der im Branchenvergleich niedrigen Profitabilität von Hapag-Lloyd in den vergangenen Jahren für nicht gerechtfertigt./rob/edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 18:32 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,95 % und einem Kurs von 125,5EUR auf Tradegate (21. Juli 2026, 13:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Cristian Nedelcu

Analysiertes Unternehmen: Hapag-Lloyd

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 102

Kursziel alt: 96

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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