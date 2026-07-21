UBS stuft Volvo B auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volvo auf "Buy" mit einem Kursziel von 395 schwedischen Kronen belassen. Er sehe zunehmende Anzeichen für einen Aufwärtszyklus des europäischen Lkw-Geschäfts und sei der Ansicht, dass Volvo gut positioniert sei, um davon zu profitieren, schrieb Hemal Bhundia in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 09:22 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 30,72EUR auf Tradegate (21. Juli 2026, 13:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Hemal Bhundia

Analysiertes Unternehmen: Volvo B

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 395

Kursziel alt: 395

Währung: SEK

Zeitrahmen: N/A

