Neue Woche – alte Themen – wenig Optimismus
Die deutschen Aktienmärkte haben in der vergangenen Woche den Rückwärtsgang eingelegt, sich dabei allerdings recht widerstandsfähig gezeigt. Maßgeblich geprägt wurde das Geschehen an den Börsen von dem sich immer weiter hochschaukelnden Krieg zwischen den USA und dem Iran – und den daraus resultierenden wirtschaftlichen Folgen. Wir stellen den Marktkommentar der Börse München / Gettex vor…
Rückblick: KI mit starken Kursverlusten
Darüber hinaus wurden die Notierungen auch von teilweise sehr starken Kursverlusten bei KI- und High-Tech-Werten in den USA und in Asien beeinflusst. Dass die ersten Unternehmensdaten im Rahmen der beginnenden Quartalsberichtssaison relativ gut ausgefallen sind, rückte angesichts dieser zwei übergeordneten Themen dagegen weitgehend in den Hintergrund.
Indizes zeigen nach Süden
Der Deutsche Aktienindex (Dax) gab im Wochenvergleich 0,9 Prozent ab und wurde zum Börsenschluss am Freitag mit 24.830,98 Punkten ermittelt. Damit ist er wieder unter die 25.000-Punkte-Marke gefallen. Der MDax verlor 0,2 Prozent auf 31.864,73 Zähler. Der TecDax gab wie bereits in der Vorwoche erneut um 1,8 Prozent nach. Sein Wochenschluss lag bei 3.770,35 Punkten.
Autowerte und Telekom legen leicht zu
Größter Verlierer unter den Dax-Werten waren Infineon. Die Aktien des Chip-Konzerns konnten sich dem weltweiten Druck auf Papiere aus diesem Bereich nicht entziehen und stürzten um 11,7 Prozent ab. Automobilwerte legten dagegen zu. So verbesserten sich beispielsweise Mercedes-Benz um 2,7 Prozent. Seit Jahresanfang hat der Titel aber immer noch rund ein Viertel seines Wertes verloren. Ebenfalls zu den Gewinnern zählten Deutsche Telekom mit einem Wochenplus von 3,2 Prozent. Die Papiere des Bonner Konzerns profitierten nach Auffassung von Marktteilnehmern davon, dass JP Morgan seine Overweight-Einstufung für den Titel bestätigt hat.
Im MDax rückten vor allem Delivery Hero ins Rampenplicht, nachdem bekannt wurde, dass Uber den Berliner Essenslieferdienst übernehmen will. Dies trieb den Delivery-Hero-Aktienkurs um 6,5 Prozent nach oben. Uber gaben dagegen um 3,0 Prozent nach.
Anleihen: Leichter tendiert
Die deutschen Anleihemärkte haben in der vergangenen Woche leichter tendiert. Maßgeblicher Grund waren hier die Inflations- und Konjunktursorgen aufgrund des Kriegs zwischen den USA und dem Iran. Daran konnte auch die Tatsache, dass die Inflationsrate in der Eurozone im Juni auf 2,8 Prozent gefallen ist – am Freitag bestätigten die Statistiker eine vor kurzem veröffentlichte erste Schätzung – nichts ändern. Insgesamt kletterte die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen Bundesanleihe im Wochenvergleich um 6 Basispunkte auf 3,12 Prozent. Die Umlaufrendite erhöhte sich um 7 Hundertstel auf 3,10 Prozent.