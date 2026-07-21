Neue Woche – alte Themen – wenig Optimismus

Ulrich Kirstein, gettex

Rückblick: KI mit starken Kursverlusten

Darüber hinaus wurden die Notierungen auch von teilweise sehr starken Kursverlusten bei KI- und High-Tech-Werten in den USA und in Asien beeinflusst. Dass die ersten Unternehmensdaten im Rahmen der beginnenden Quartalsberichtssaison relativ gut ausgefallen sind, rückte angesichts dieser zwei übergeordneten Themen dagegen weitgehend in den Hintergrund.

Indizes zeigen nach Süden

Der Deutsche Aktienindex (Dax) gab im Wochenvergleich 0,9 Prozent ab und wurde zum Börsenschluss am Freitag mit 24.830,98 Punkten ermittelt. Damit ist er wieder unter die 25.000-Punkte-Marke gefallen. Der MDax verlor 0,2 Prozent auf 31.864,73 Zähler. Der TecDax gab wie bereits in der Vorwoche erneut um 1,8 Prozent nach. Sein Wochenschluss lag bei 3.770,35 Punkten.

Autowerte und Telekom legen leicht zu

Größter Verlierer unter den Dax-Werten waren Infineon. Die Aktien des Chip-Konzerns konnten sich dem weltweiten Druck auf Papiere aus diesem Bereich nicht entziehen und stürzten um 11,7 Prozent ab. Automobilwerte legten dagegen zu. So verbesserten sich beispielsweise Mercedes-Benz um 2,7 Prozent. Seit Jahresanfang hat der Titel aber immer noch rund ein Viertel seines Wertes verloren. Ebenfalls zu den Gewinnern zählten Deutsche Telekom mit einem Wochenplus von 3,2 Prozent. Die Papiere des Bonner Konzerns profitierten nach Auffassung von Marktteilnehmern davon, dass JP Morgan seine Overweight-Einstufung für den Titel bestätigt hat.

Im MDax rückten vor allem Delivery Hero ins Rampenplicht, nachdem bekannt wurde, dass Uber den Berliner Essenslieferdienst übernehmen will. Dies trieb den Delivery-Hero-Aktienkurs um 6,5 Prozent nach oben. Uber gaben dagegen um 3,0 Prozent nach.