Darum kauft CEWE Kodak Moments – und was das für Ihr Depot bedeutet

CEWE übernimmt den Sofortfoto-Anbieter Kodak Moments für 88 Mio. Euro – finanziert aus eigenen Barreserven, ohne Kapitalerhöhung. Ich halte CEWE selbst im Bereich Dividende meines Portfolios (WKN 540390) und ordne hier ein, warum der Deal strategisch mehr hergibt, als die auf den ersten Blick unspektakuläre Produktüberschneidung vermuten lässt.

Der Kaufpreis ist die falsche Kennzahl

Kodak Moments betreibt weltweit rund 37.000 vernetzte Fotostationen in 16.000 Einzelhandelsfilialen, verteilt über 54 Länder, dazu eine eigene Produktion in Colorado und etablierte Handelsbeziehungen zu großen Ketten. Für dieses Netz zahlt CEWE einen Unternehmenswert von 88 Mio. Euro, bei einem eigenen Unternehmenswert von 670 Mio. Euro und einem Umsatz von 866 Mio. Euro. Finanziell fällt der Kaufpreis damit kaum ins Gewicht. Ich lese ihn deshalb nicht als Bewertung eines Produkts, sondern als Preis für komprimierte Zeit – Jahre an Handelsbeziehungen und Vertrauen, die CEWE aus eigener Kraft nur mit hohem Zeit- und Kapitalaufwand hätte aufbauen können.

Warum ich die Produktüberschneidung nicht als Risiko sehe

Die Produktpalette von Kodak Moments überschneidet sich stark mit dem eigenen Sortiment von CEWE: Sofortbildstationen, Fotoabzüge, Kalender, Fotogeschenke, dazu das Geschäft mit Souvenirfotos für Freizeitparks und Kreuzfahrten. Genau diese Überschneidung halte ich für den eigentlichen Vorteil, nicht für ein Warnsignal. CEWE muss keine neuen Produktkategorien entwickeln, sondern kann sein bestehendes Know-how direkt über die neu erworbenen Kanäle ausspielen. Dass der Markenname Kodak Moments international bekannter ist als CEWE selbst, ist dabei ein Nebeneffekt – nicht der Kern der Strategie.

Vier neue Märkte – und was das für meine Position bedeutet

Mit der Übernahme erreicht CEWE erstmals nennenswerten Zugang zu den USA, Kanada, Mexiko und Australien – Märkten, in denen das Unternehmen bislang kaum präsent war. Der Zeitpunkt passt zur strategischen Linie: Erst kürzlich hatte CEWE sein kommerzielles Online-Druckgeschäft verkauft und sich stärker auf das Fotofinishing für Privatkunden konzentriert. Für meine eigene Position ist ein Punkt entscheidend: Der Kaufpreis wird aus Barreserven bezahlt, es gibt keine Kapitalerhöhung und damit keine Verwässerung bestehender Aktionäre – das Risikoprofil einer defensiven Dividendenposition verändert sich dadurch nicht.

Wo ich skeptisch bleibe

Ganz ohne Fragezeichen bleibt der Deal nicht. Kodak Moments ist nach den vorliegenden Zahlen deutlich weniger profitabel als CEWE, und ob sich das Geschäftsmodell im Ausland genauso reibungslos einfügt wie in Europa, muss sich erst zeigen. Die Investition selbst reißt aus Bilanzsicht kein Loch – CEWE hat ausreichend Puffer für eine Testphase samt möglicher Anpassungen. In den kommenden Quartalsberichten achte ich vor allem auf zwei Punkte: die Margenentwicklung in den neu erschlossenen Märkten und mögliche Sonderaufwendungen für die Integration.

Haben Sie CEWE selbst im Depot – wie ordnen Sie den Zukauf für Ihre Position ein? Kommentieren Sie gerne unten.

Fazit

CEWE kauft mit Kodak Moments in erster Linie Marktzugang, nicht zusätzliches Produktvolumen. Der Kaufpreis ist aus Barreserven gedeckt, eine Verwässerung findet nicht statt. Offen bleibt, ob sich die margenschwächere Kodak-Sparte im Ausland ebenso profitabel führen lässt wie das CEWE-Kerngeschäft in Europa.

Wie ich CEWE grundsätzlich als Dividendentitel einordne, beschreibe ich hier: https://www.heibel-ticker.de/blog/know-how/beste-dividenden-aktien-fin ...

Wie ich Positionen wie CEWE in turbulenten Marktphasen strategisch einordne, erkläre ich hier: https://www.heibel-ticker.de/blog/know-how/markt-ueberblicken-chancen- ...

Die vollständige Einordnung des Deals mit allen Kennzahlen finden Sie in meinem aktuellen Blogbeitrag: https://www.heibel-ticker.de/blog/cewe-kauft-kodak-moments/