Milliarden-Deal
Microsoft und Mistral AI stärken Europas KI
- Microsoft und Mistral bauen Milliardenallianz aus
- Europäische Rechenkapazitäten für KI werden ausgebaut
- Mistral-Modelle in Microsofts Plattformen unterstützen
REDMOND/PARIS (dpa-AFX) - Der US-Technologiekonzern Microsoft und das französische KI-Start-up Mistral AI bauen ihre strategische Allianz erheblich aus. Mit einer neuen Vereinbarung im Umfang von mehreren Milliarden Euro wollen die Partner die europäischen Infrastrukturkapazitäten für Künstliche Intelligenz spürbar erweitern und hochmoderne KI-Modelle in sensiblen Unternehmen sowie Behörden verankern. Eine exakte Summe nannten die beiden Tech-Unternehmen nicht.
Im Zentrum des Abkommens stehe eine erhebliche Ausweitung der Rechenkapazitäten in Europa, teilten die beiden Unternehmen mit. Microsoft verpflichtet sich, Teile der von Mistral ausgebauten europäischen Hardware-Infrastruktur direkt zu nutzen. Damit will der US-Konzern die enorm steigende Nachfrage nach Cloud- und KI-Diensten auf dem Kontinent bedienen und zugleich seine im Jahr 2025 abgegebenen Versprechen zur europäischen Digitalisierung einlösen.
Warum kooperiert Microsoft mit einem europäischen KI-Anbieter?
Sowohl europäische Unternehmen als auch öffentliche Institutionen stehen beim Einsatz US-amerikanischer KI-Lösungen häufig vor rechtlichen und regulatorischen Hürden. Die erweiterte Partnerschaft setzt genau an dieser Schwachstelle an: Durch die Integration von Mistrals europäischen KI-Modellen in Microsofts Produktportfolio erhalten Kunden flexible Bereitstellungsoptionen.
Anwendungen können künftig wahlweise in der öffentlichen Cloud, in lokal angebundenen Infrastrukturen oder völlig autark in physisch isolierten Systemen ("fully disconnected") betrieben werden. Dies richtet sich insbesondere an Betreiber kritischer Infrastrukturen, Banken, den Gesundheitssektor sowie die Fertigungsindustrie, in denen Datenschutz, Geschäftsgeheimnisse und Ausfallsicherheit oberste Priorität besitzen.
Neben der Infrastruktur ebnen die Partner auch auf Softwareebene den Weg für einen breiteren Einsatz in Unternehmen. Die neuen Flaggschiff-Modelle Mistral Medium 3.5 für kosteneffiziente Unternehmens-Anwendungen sowie OCR 4 für automatisierte Dokumentenverarbeitung stehen ab sofort in Microsofts Entwicklungsplattform bereit. Zudem hält Mistral Medium 3.5 Einzug in das Automatisierungswerkzeug Microsoft Copilot Studio. Die Lösungen wollen Mistral und Microsoft gemeinsam vermarkten.
Abhängigkeit von OpenAI reduzieren
Der Milliarden-Deal unterstreicht die Strategie von Microsoft, sich im Bereich der generativen KI nicht allein auf den US-Partner OpenAI zu verlassen, sondern auch andere Schlüsselspieler im globalen Ökosystem frühzeitig einzubinden. Für das Pariser KI-Aushängeschild Mistral wiederum bedeutet die Vertiefung der Allianz den direkten Zugang zum weltweiten Vertriebsnetzwerk von Microsoft, während der KI-Standort Europa nachhaltig gestärkt wird./chd/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,13 % und einem Kurs von 348,5 auf Tradegate (21. Juli 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +2,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,94 %.
Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,61 Bil..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 572,14USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +45,49 %/+82,57 % bedeutet.
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xbox ade..na und.....für jemanden der am gaming null interresse hat und die reine entscheidung sieht stört das nicht,3 promille gewinn .....und weg damit....verkaufen oder auslaufen lassen....ist doch das normalste der wirtschaft....wir werden sehen wohin die reise geht
Microsoft hat das unangefochtene Monopol bei Bürosoftware, ohne Windows/Office läuft bei den Unternehmen heute gar nichts mehr. Mit Dynamics hat Microsoft einen Software-Stack, der SAP Konkurrenz macht. LinkedIn, das Facebook für Business-Anwender gehört ebenso zu Microsoft. In all diese Produkte wird jetzt KI mit eingebaut, und parallel dazu wird CoPilot als eigenes Produkt eingeführt. Mehr und mehr Unternehmen nutzen CoPilot, und zahlen auch dafür. CoPilot kostet pro Nutzer etwa 26 - 30 € pro Monat und pro Benutzer (im Enterprise Umfeld), eine M365 E3 Lizenz (=Windows/Office) etwa 35 € pro Nutzer pro Monat.
Bin seit 315 Euro frisch dabei, so günstig in Sachen KGV war die Aktie lange nicht mehr. Hoffe der Boden ist nahe.