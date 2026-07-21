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    KORREKTUR/UN

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    Mehr zivile Opfer durch Drohnenangriffe in der Ukraine

    Für Sie zusammengefasst
    • 37 Prozent mehr Opfer durch russische Angriffe
    • 65 Prozent mehr Opfer durch Videobrillen-Drohnen
    • 250 Tote und knapp 1.600 Verletzte in Russland
    KORREKTUR/UN - Mehr zivile Opfer durch Drohnenangriffe in der Ukraine
    Foto: Siarhei - 356130783

    (Die Zahl der Opfer wurde im 2. Absatz berichtigt. Es sind in den ersten sechs Monaten knapp 1.400 Tote registriert worden.)

    GENF (dpa-AFX) - Das UN-Menschenrechtsbüro bezeichnet die wachsende Zahl von zivilen Opfern bei russischen Angriffen in der Ukraine als "schockierend". Besonders auffällig sei der Anstieg von Attacken mit Drohnen, die über Videobrillen gesteuert werden, sagte die Leiterin des Büros in der Ukraine, Danielle Bell.

    Insgesamt seien durch russische Angriffe in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 37 Prozent mehr Menschen getötet oder verletzt worden als im gleichen Zeitraum 2025. Das Büro registrierte knapp 1.400 Tote und knapp 8.000 Verletzte. Es listet nur selbst verifizierte Todes- und Verletztenmeldungen auf.

    Gegenüber den ersten sechs Monaten 2024 waren es fast doppelt so viele Opfer wie in diesem Jahr bis Ende Juni. Zivilisten und zivile Infrastruktur seien unter dem Völkerrecht geschützt, und absichtliche Angriffe stellten ein Kriegsverbrechen dar, sagte der Sprecher des Büros in Genf.

    65 Prozent mehr Opfer durch per Videobrille gesteuerte Drohnen

    In den ersten sechs Monaten seien durch Angriffe mit Drohnen, die über Videobrillen gesteuert werden, 2.800 Menschen getötet oder verletzt worden, 65 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. In vielen Grenzgebieten sei ein Gang zum Markt, mit dem Hund Gassi gehen, oder Gärten und Felder bewässern lebensgefährlich geworden.

    In der Region Kuschuhum würden nur noch drei bis fünf Hektar Agrarfläche pro Tag abgeerntet statt vorher 30, weil die Bauern fürchten, Ziel solcher Angriffe zu werden, sagte Bell. Die Polizei bilde in mehreren Städten Experten aus, die Bauern oder Arbeiter, die Infrastruktur reparieren, vor solchen Angriffen schützen sollen, etwa durch Abschuss oder Weglenkung einer Drohne.

    Auch mehr zivile Opfer in Russland

    Der Sprecher des UN-Menschenrechtsbüros in Genf sprach auch die zivilen Opfer in Russland an, etwa wie durch jüngste ukrainische Drohnenangriffe auf Logistikzentren der Privatfirma Wildberries unter anderem in der Region Moskau.

    Das Büro hat aber keinen Zugang zu Russland und kann sich deshalb nur auf öffentlich zugängliche Informationen berufen. Nach diesen Quellen seien bei ukrainischen Angriffen in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 250 Menschen umgekommen und knapp 1.600 verletzt worden, sagte Bell. Das sei ein Anstieg um 121 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum 2025./oe/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Textron Aktie

    Die Textron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 79,52 auf Tradegate (20. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Textron Aktie um +1,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,54 %.

    Die Marktkapitalisierung von Textron bezifferte sich zuletzt auf 13,74 Mrd..







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