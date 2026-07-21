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    Aserbaidschan bestätigt Geheimdiplomatie in Baku

    Für Sie zusammengefasst
    • Aserbaidschans Präsident bestätigt heimliches Treffen
    • Platzeck und Pofalla flogen am 12 Juli nach Baku
    • Subkow und Fadejew gelten als Vertraute Putins
    Aserbaidschan bestätigt Geheimdiplomatie in Baku
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Am Rande seines Berlin-Besuchs hat Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev indirekt ein deutsch-russisches Geheimtreffen in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku bestätigt. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) berichtete Aliyev von entsprechenden Informationen seines Grenzschutzes.

    Demnach seien der ehemalige Brandenburger Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD) und der frühere Kanzleramtschef Ronald Pofalla (CDU) am 12. Juli von Berlin nach Baku geflogen. An den Folgetagen seien dann der ehemalige russische Ministerpräsident Viktor Subkow und Russlands Menschenrechtsbeauftragter Waleri Fadejew angereist. Beide gelten als Vertraute von Kreml-Chef Wladimir Putin.

    Seit Tagen gibt es Berichte über einen solchen Termin, aber keine offizielle Bestätigung. Auch Merz sagte auf eine entsprechende Journalistenfrage: "Mir ist von einem solchen Treffen nichts bekannt." Aliyev hatte nach eigenen Angaben auch keine Informationen darüber aus Deutschland oder Russland erhalten. Er betonte aber: "Wenn dieses Treffen zum Ende des Krieges zwischen Russland und der Ukraine beitragen sollte, können wir das nur begrüßen."/ax/mfi/DP/jha






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