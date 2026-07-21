JEFFERIES stuft Fresenius SE auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Nach einem ermutigenden ersten Quartal gebe es noch Aufwärtspotenzial, schrieb James Vane-Tempest in einer Vorschau am Dienstag. Das Ernährungsgeschäft Kabi könne profitabler werden und bei dem Krankenhausbetreiber Helios sorge die Reform der gesetzlichen Krankenversicherung für mehr Klarheit./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 05:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 05:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 05:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 05:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,07 % und einem Kurs von 43,30EUR auf Tradegate (21. Juli 2026, 14:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: James Vane-Tempest
Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 55
Kursziel alt: 55
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: James Vane-Tempest
Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 55
Kursziel alt: 55
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