Sartorius Vz. Aktie gerät unter starken Druck. Jetzt kaufen? 21.07.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Sartorius Vz. Aktie. Mit einer Performance von -8,26 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Sartorius Vz. Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,49 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 217,05€, mit einem Minus von -8,26 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Sartorius Vz. ist ein Life-Science-Zulieferer für die biopharmazeutische Industrie. Kernprodukte: Bioreaktoren, Filtrations- und Einweg-Systeme, Laborwaagen, Prozessanalytik. Starke Position im Markt für Bioprozesslösungen, profitiert vom Trend zu Biopharma und Einwegtechnologie. Wichtige Konkurrenten: Merck Millipore, Danaher/Cytiva, Thermo Fisher. USP: hohe Spezialisierung, integrierte End-to-End-Lösungen, enge Kundenbindung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Sartorius Vz. abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -1,09 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Sartorius Vz. Aktie damit um -14,66 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,77 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Sartorius Vz. -4,50 % verloren.

Während Sartorius Vz. deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,03 %. Damit gehört Sartorius Vz. heute zu den auffälligeren Werten.

Sartorius Vz. Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -14,66 % 1 Monat +10,77 % 3 Monate -1,09 % 1 Jahr +14,88 %

Informationen zur Sartorius Vz. Aktie

Stand: 21.07.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 37 Mio. Sartorius Vz. Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,11 Mrd.EUR € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Agilent Technologies, Danaher und Co.

Agilent Technologies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,94 %. Danaher notiert im Minus, mit -13,34 %. Merck notiert im Minus, mit -1,68 %. Thermo Fisher Scientific verliert -4,10 % Waters Corporation notiert im Minus, mit -2,04 %.

Sartorius Vz. Aktie jetzt kaufen?

Ob die Sartorius Vz. Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sartorius Vz. Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.