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    Besonders beachtet!

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    Sartorius Vz. Aktie gerät unter starken Druck. Jetzt kaufen? 21.07.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Sartorius Vz. Aktie bisher Verluste von -8,26 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Sartorius Vz. Aktie.

    Besonders beachtet! - Sartorius Vz. Aktie gerät unter starken Druck. Jetzt kaufen? 21.07.2026
    Foto: Sartorius

    Sartorius Vz. ist ein Life-Science-Zulieferer für die biopharmazeutische Industrie. Kernprodukte: Bioreaktoren, Filtrations- und Einweg-Systeme, Laborwaagen, Prozessanalytik. Starke Position im Markt für Bioprozesslösungen, profitiert vom Trend zu Biopharma und Einwegtechnologie. Wichtige Konkurrenten: Merck Millipore, Danaher/Cytiva, Thermo Fisher. USP: hohe Spezialisierung, integrierte End-to-End-Lösungen, enge Kundenbindung.

    Sartorius Vz. Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 21.07.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Sartorius Vz. Aktie. Mit einer Performance von -8,26 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Sartorius Vz. Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,49 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 217,05, mit einem Minus von -8,26 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Sartorius Vz. abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -1,09 % verkraften.

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    Allein seit letzter Woche ist die Sartorius Vz. Aktie damit um -14,66 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,77 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Sartorius Vz. -4,50 % verloren.

    Während Sartorius Vz. deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,03 %. Damit gehört Sartorius Vz. heute zu den auffälligeren Werten.

    Sartorius Vz. Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -14,66 %
    1 Monat +10,77 %
    3 Monate -1,09 %
    1 Jahr +14,88 %
    Stand: 21.07.2026, 15:00 Uhr

    Informationen zur Sartorius Vz. Aktie

    Es gibt 37 Mio. Sartorius Vz. Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,11 Mrd.EUR € wert.

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    Sartorius Vz. Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Sartorius Vz. Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sartorius Vz. Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Sartorius Vz.

    -6,80 %
    -14,57 %
    +10,46 %
    -1,09 %
    +12,57 %
    -24,90 %
    -51,51 %
    +248,90 %
    +1.837.400,00 %
    ISIN:DE0007165631WKN:716563
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