WEKA stellt WEKApod 3 vor
Das dichteste KI-Speicher- und Speichersystem für agentenbasierte Workloads der Welt
Die neuen, von WEKA entwickelten Systeme senken den Energieverbrauch, die Infrastrukturkosten sowie die betriebliche Komplexität drastisch und reduzieren den Platzbedarf im Rechenzentrum. Sie erzielen – untergebracht in einem einzigen Rack – eine um 267 % höhere effektive Kapazitätsdichte und eine um 114 % höhere Leistungsdichte als marktübliche Alternativen und ermöglichen so hocheffiziente, produktionsreife KI-Fabriken sowie Inferenz-Infrastrukturen mit bahnbrechender Wirtschaftlichkeit.
CAMPBELL, Kalifornien, 21. Juli 2026 /PRNewswire/ -- WEKA, ein Anbieter von KI-Daten- und Speicherinfrastrukturen, hat heute die dritte Generation seiner KI-Storage-Geräte WEKApod Nitro, WEKApod Prime und WEKApod Prime Max vorgestellt; sie zeichnen sich durch speziell entwickelte Gehäuse und zum Patent angemeldete Hardware-Innovationen aus, die die derzeit höchste Leistungs- und Kapazitätsdichte am Markt bieten. Die Systeme wurden für den nahtlosen Betrieb mit der neuen, heute separat angekündigten Software NeuralMesh 6 von WEKA entwickelt und bieten eine einheitliche Infrastrukturplattform für KI-Inferenz. Sie soll KI-Clouds, Modellentwicklern und Unternehmen dabei helfen, produktive KI-Workloads zu skalieren und gleichzeitig die Infrastrukturkosten, den Platzbedarf, den Stromverbrauch und die betriebliche Komplexität zu reduzieren.
Da Unternehmen KI-Workloads mit langem Kontext, agentenbasierten und abrufgesteuerten Prozessen in großem Maßstab einsetzen, haben Infrastrukturarchitekturen, die für traditionelle Unternehmensdaten-Workloads und das Training in der frühen Ära des maschinellen Lernens entwickelt wurden, Schwierigkeiten, die für eine moderne Inferenzökonomie erforderliche GPU-Auslastung, den Token-Durchsatz, die betriebliche Skalierbarkeit und die Infrastruktureffizienz zu liefern.
Die neuen WEKApod-Systeme wurden von WEKA speziell zur Bewältigung dieser Herausforderungen entwickelt und sind darauf ausgelegt, bestehende Benchmark-Rekorde für Datenspeicher auf Rack-Ebene zu brechen und jede Dimension der KI-Wirtschaftlichkeit neu zu definieren, wodurch sie einen neuen Maßstab für die Infrastruktur im Inferenzzeitalter setzen. Ein einzelnes WEKApod-System kann 1,1 Exabyte effektive Kapazität in einem einzigen Rack bereitstellen, wobei die NeuralMesh-Datenreduktion auf einer Hardware-Basis mit 441,5 PB Rohkapazität läuft – damit ist es das erste Single-Rack-System, das die Exabyte-Grenze durchbricht. Der Durchsatz erreicht 10,2 TB/s pro Rack. Die IOPS erreichen 210 Millionen pro Rack.