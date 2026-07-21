Das dichteste KI-Speicher- und Speichersystem für agentenbasierte Workloads der Welt

Die neuen, von WEKA entwickelten Systeme senken den Energieverbrauch, die Infrastrukturkosten sowie die betriebliche Komplexität drastisch und reduzieren den Platzbedarf im Rechenzentrum. Sie erzielen – untergebracht in einem einzigen Rack – eine um 267 % höhere effektive Kapazitätsdichte und eine um 114 % höhere Leistungsdichte als marktübliche Alternativen und ermöglichen so hocheffiziente, produktionsreife KI-Fabriken sowie Inferenz-Infrastrukturen mit bahnbrechender Wirtschaftlichkeit.

CAMPBELL, Kalifornien, 21. Juli 2026 /PRNewswire/ -- WEKA, ein Anbieter von KI-Daten- und Speicherinfrastrukturen, hat heute die dritte Generation seiner KI-Storage-Geräte WEKApod Nitro, WEKApod Prime und WEKApod Prime Max vorgestellt; sie zeichnen sich durch speziell entwickelte Gehäuse und zum Patent angemeldete Hardware-Innovationen aus, die die derzeit höchste Leistungs- und Kapazitätsdichte am Markt bieten. Die Systeme wurden für den nahtlosen Betrieb mit der neuen, heute separat angekündigten Software NeuralMesh 6 von WEKA entwickelt und bieten eine einheitliche Infrastrukturplattform für KI-Inferenz. Sie soll KI-Clouds, Modellentwicklern und Unternehmen dabei helfen, produktive KI-Workloads zu skalieren und gleichzeitig die Infrastrukturkosten, den Platzbedarf, den Stromverbrauch und die betriebliche Komplexität zu reduzieren.