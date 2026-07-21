Four Nines Gold beginnt erstes Bohrprogramm auf Hayden Hill

Mit dem vollständig finanzierten Phase-1-Bohrprogramm beginnt der erste moderne Test des neuen geologischen Modells des Unternehmens, das vorrangige strukturelle Goldzonen anpeilt und die Flexibilität bietet, das Programm anhand von Bohrergebnissen und geologischen Beobachtungen zu erweitern.

Vancouver, British Columbia – 21. Juli 2026 / IRW-Press / Four Nines Gold Inc. (CSE: FNAU) (OTCQB: FNAUF) (FWB: F8NA) („Four Nines“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass die Bohrungen auf dem Goldprojekt Hayden Hill in Lassen County, Kalifornien, begonnen haben.

LSG Drilling LLC ist nun am Standort und hat mit der Bohrung der ersten Bohrlöcher des mit zunächst 5.000 ft geplanten Kernprogramms begonnen. Im Rahmen der Bohrungen werden mehrere hochgradige strukturelle Korridore und tiefere Erzgangerweiterungen erprobt, die durch die umfassende 3D-geologische Modellierung des Unternehmens identifiziert wurden. Historische Bohrungen erreichten im Durchschnitt eine Tiefe von nur 150 m und peilten nicht die hochgradigen Erzgangsysteme an, von denen man heute weiß, dass sie die Goldmineralisierung bei Hayden Hill kontrollieren.

Kommentar des Managements

„Dies ist der Moment, auf den unsere Aktionäre gewartet haben“, sagte President und CEO Charles Ross. „Unser Team hat Monate damit verbracht, das geologische Modell zu verfeinern, Genehmigungen für Bohrstandorte einzuholen und sich auf dieses Programm vorzubereiten. Jetzt dreht sich der Bohrer und wir peilen hochgradige Zonen an, die noch nie erprobt wurden. Das Potenzial, beträchtliche Werte zu erschließen, ist real, und der heutige Tag markiert den Beginn dieses Prozesses.“

Warum dies für Investoren wichtig ist

- Bohrungen sind nun bei Zielen mit hoher Wahrscheinlichkeit im Gange, die vom technischen Team von Four Nines identifiziert wurden.

- Das Programm wurde konzipiert, um zusammenlaufende hochgradige Erzgänge in einer Tiefe von etwa 200 m unterhalb historisch abgebauter Zonen zu erproben.

- Ergebnisse dieses Programms stellen den primären kurzfristigen Katalysator für das Bewertungswachstum dar.

- Weist die Fähigkeit von Four Nines nach, effizient, mit minimaler Beeinträchtigung und starker lokaler Unterstützung zu agieren.