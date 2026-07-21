🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Öl-Schock am Golf

    741 Aufrufe 741 0 Kommentare 0 Kommentare

    Saudi-Arabiens Ölexporte stürzen ab – jetzt droht die nächste Eskalation

    Saudi-Arabiens Ölexporte fallen auf ein Rekordtief. Nahostkonflikt, höhere Inlandsnachfrage und Risiken in der Straße von Hormus verschärfen die Lage.

    Für Sie zusammengefasst
    Öl-Schock am Golf - Saudi-Arabiens Ölexporte stürzen ab – jetzt droht die nächste Eskalation
    Foto: OpenAI

    Die Rohölexporte Saudi-Arabiens sind im Mai den dritten Monat in Folge auf ein Rekordtief gefallen, wie Daten der Joint Organizations Data Initiative (JODI) am Dienstag zeigten. Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran beeinträchtigte die Lieferungen über den Golf hinweg, wie Reuters berichtet. Die Exporte sanken im Mai auf etwa 3,434 Millionen Barrel pro Tag, nach 3,986 Millionen Barrel pro Tag im April. Die Rohölproduktion des Landes lag im Mai bei 6,560 Millionen Barrel pro Tag und erholte sich damit von dem Rekordtief von 6,316 Millionen Barrel pro Tag im April.

    Die JODI-Daten zu Saudi-Arabiens Rohölexporten und -produktion reichen bis ins Jahr 2002 zurück, dem frühesten Zeitraum, für den Daten verfügbar sind. Die monatlichen Exportzahlen werden von Riad und anderen Mitgliedern der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) an das JODI zur Veröffentlichung auf dessen Website übermittelt. UBS-Analyst Giovanni Staunovo sagte dazu: "Der Rückgang der saudischen Exporte wurde wahrscheinlich immer noch durch den Konflikt im Nahen Osten beeinflusst, aber der höhere inländische Rohölverbrauch dürfte ein weiterer Faktor sein, der die Rohölexporte einschränkt."

    Exklusiv für wallstreetONLINE-UserEröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!

     

    Der Rohöldurchsatz der saudischen Raffinerien stieg im Mai um 0,175 Millionen Barrel pro Tag auf 2,386 Millionen Barrel pro Tag, nach 2,211 Millionen Barrel pro Tag im April, wie Daten des JODI zeigen. Die direkte Rohölverbrennung erhöhte sich um 107.000 Barrel pro Tag auf 647.000 Barrel pro Tag. Auf geopolitischer Ebene kündigten die vom Iran unterstützten Huthis im Jemen am Montag eine Seeblockade gegen Saudi-Arabien an. Dies eröffnet eine potenziell neue Front gegen die USA im Krieg gegen den Iran und erhöht die Bedrohung für die globalen Energieversorgungs- und Handelsbeziehungen jenseits des Golfs.

    Das saudische Außenministerium verurteilte die Anschuldigungen des Sprechers der Huthis, das Königreich belagere den Jemen und verhänge eine Seeblockade. Saudi-Arabien werde "alle notwendigen Maßnahmen" zum Schutz seiner Schiffe ergreifen, hieß es in einer Erklärung des Ministeriums. Die Internationale Energieagentur prognostiziert unterdessen für das kommende Jahr einen Anstieg des globalen Ölangebots um 7,5 Millionen Barrel pro Tag, nach einem Rückgang um 3,7 Millionen Barrel pro Tag in diesem Jahr. Dies ist jedoch abhängig von einer Zunahme des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,66 % und einem Kurs von 91,32USD auf Lang & Schwarz (21. Juli 2026, 15:50 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Öl-Schock am Golf Saudi-Arabiens Ölexporte stürzen ab – jetzt droht die nächste Eskalation Saudi-Arabiens Ölexporte fallen auf ein Rekordtief. Nahostkonflikt, höhere Inlandsnachfrage und Risiken in der Straße von Hormus verschärfen die Lage.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     