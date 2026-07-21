Saudi-Arabiens Ölexporte stürzen ab – jetzt droht die nächste Eskalation

Die JODI-Daten zu Saudi-Arabiens Rohölexporten und -produktion reichen bis ins Jahr 2002 zurück, dem frühesten Zeitraum, für den Daten verfügbar sind. Die monatlichen Exportzahlen werden von Riad und anderen Mitgliedern der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) an das JODI zur Veröffentlichung auf dessen Website übermittelt. UBS-Analyst Giovanni Staunovo sagte dazu: "Der Rückgang der saudischen Exporte wurde wahrscheinlich immer noch durch den Konflikt im Nahen Osten beeinflusst, aber der höhere inländische Rohölverbrauch dürfte ein weiterer Faktor sein, der die Rohölexporte einschränkt."

Die Rohölexporte Saudi-Arabiens sind im Mai den dritten Monat in Folge auf ein Rekordtief gefallen, wie Daten der Joint Organizations Data Initiative (JODI) am Dienstag zeigten. Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran beeinträchtigte die Lieferungen über den Golf hinweg, wie Reuters berichtet. Die Exporte sanken im Mai auf etwa 3,434 Millionen Barrel pro Tag, nach 3,986 Millionen Barrel pro Tag im April. Die Rohölproduktion des Landes lag im Mai bei 6,560 Millionen Barrel pro Tag und erholte sich damit von dem Rekordtief von 6,316 Millionen Barrel pro Tag im April.

Der Rohöldurchsatz der saudischen Raffinerien stieg im Mai um 0,175 Millionen Barrel pro Tag auf 2,386 Millionen Barrel pro Tag, nach 2,211 Millionen Barrel pro Tag im April, wie Daten des JODI zeigen. Die direkte Rohölverbrennung erhöhte sich um 107.000 Barrel pro Tag auf 647.000 Barrel pro Tag. Auf geopolitischer Ebene kündigten die vom Iran unterstützten Huthis im Jemen am Montag eine Seeblockade gegen Saudi-Arabien an. Dies eröffnet eine potenziell neue Front gegen die USA im Krieg gegen den Iran und erhöht die Bedrohung für die globalen Energieversorgungs- und Handelsbeziehungen jenseits des Golfs.

Das saudische Außenministerium verurteilte die Anschuldigungen des Sprechers der Huthis, das Königreich belagere den Jemen und verhänge eine Seeblockade. Saudi-Arabien werde "alle notwendigen Maßnahmen" zum Schutz seiner Schiffe ergreifen, hieß es in einer Erklärung des Ministeriums. Die Internationale Energieagentur prognostiziert unterdessen für das kommende Jahr einen Anstieg des globalen Ölangebots um 7,5 Millionen Barrel pro Tag, nach einem Rückgang um 3,7 Millionen Barrel pro Tag in diesem Jahr. Dies ist jedoch abhängig von einer Zunahme des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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