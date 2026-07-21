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    Mehr aserbaidschanisches Erdgas für Deutschland

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz und Aliyev unterzeichnen Abkommen in Berlin
    • Fokus auf Lieferung von Erdgas und Erdöl für Europa
    • 1,5 Mrd m³ Gas vereinbart, mehr erfordert Pipelines
    Mehr aserbaidschanisches Erdgas für Deutschland
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland und Aserbaidschan wollen ihre wirtschaftlichen Beziehungen vertiefen. Eine entsprechende Vereinbarung unterzeichneten Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev bei einem Treffen im Berliner Kanzleramt. Neben der Gründung eines gemeinsamen Wirtschaftsrates geht es dabei vor allem um die Lieferung von Erdgas und Erdöl aus der autoritär regierten Kaukasusrepublik.

    Aserbaidschan sei eines der wenigen Länder in der Region mit einem Energie-Überschuss, erläuterte Merz. Deshalb sei es ein "interessantes Partnerland", um die Energieversorgung in Deutschland sicherzustellen. Wegen Russlands Überfall auf die Ukraine möchte die Bundesrepublik die Abhängigkeit von russischem Erdgas beenden und sucht deshalb nach Alternativen.

    Seit Jahresbeginn fließt bereits aserbaidschanisches Gas nach Deutschland. Bislang ist eine jährliche Lieferung von 1,5 Milliarden Kubikmetern vereinbart. Aliyev stellte in Berlin eine größere Liefermenge in Aussicht, hält dafür allerdings zusätzliche Pipelines für erforderlich./ax/mfi/sk/DP/nas






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