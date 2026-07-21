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    dpa-AFX-Überblick

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    UNTERNEHMEN vom 21.07.2026 - 15.15 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Novartis stärker als erwartet trotz Generika
    • Frasers erhöht Anteil an Hugo Boss auf 30,3 Prozent
    • Bafin rügt Zalando wegen fehlender Angaben
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 21.07.2026 - 15.15 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ROUNDUP 2: Novartis trotzt der Konkurrenz durch Generika - Aktie mit Kurssprung

    BASEL - Der Pharmakonzern Novartis ist nach einem schwachen Jahresstart wieder auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. Dabei legten die Schweizer trotz anhaltend starker Konkurrenz durch Nachahmerpräparate (Generika) ein überraschend starkes zweites Quartal hin. Vor allem die Ergebnisse entwickelten sich deutlich besser als befürchtet. Konzernchef Vasant Narasimhan bestätigte denn auch zur Zahlenvorlage am Dienstag die Ziele für das Gesamtjahr. An der Börse weitete die Novartis-Aktie im Verlauf ihre Gewinne weiter aus und führte am Nachmittag mit einem Plus von 3 Prozent den Schweizer Leitindex SMI an.

    ROUNDUP/Angestrebte Übernahme: Frasers stockt bei Hugo Boss weiter auf

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    METZINGEN - Im Übernahmeringen mit Hugo Boss hat der Großaktionär Frasers Group seinen Anteil an dem Modekonzern weiter aufgestockt. Frasers habe seine direkte Beteiligung an dem MDax -Unternehmen um weitere rund 3,69 Prozent auf nun knapp 30,3 Prozent erhöht, teilten die Briten am Dienstag mit. Sie versuchen seit Mitte Juni, im Zuge eines freiwilligen öffentlichen Angebots das Ruder bei den Schwaben zu übernehmen. Inklusive Finanzinstrumente kommt Frasers nun auf rund 60,6 Prozent der Stimmrechte.

    ROUNDUP 2: Bafin rügt Zalando wegen fehlender Angaben zur Übernahme

    BONN/BERLIN - Die Finanzaufsichtsbehörde Bafin hat bei Zalando Fehler im Geschäftsbericht 2025 gefunden. Zalando habe Anteile der übernommenen About You Holding von einem nahestehenden Unternehmen für knapp 252 Millionen Euro erworben, das durch ein Aufsichtsratsmitglied von Zalando beherrscht werde, teilte die Behörde am Dienstag mit. Die dazu erforderlichen Angaben hätten jedoch im Anhang des Konzernabschlusses gefehlt, so die Bafin. Die Zalando-Aktie gab im frühen Handel zuletzt um 0,7 Prozent nach.

    Lindt senkt nach überraschend starkem Absatzrückgang Preise

    KILCHBERG - Lindt & Sprüngli hat sich im ersten Halbjahr trotz hoher Rohstoffkosten und einer schwachen Konsumstimmung behauptet. Die satten Preiserhöhungen führten aber in europäischen Märkten zu stärkeren Absatzverlusten als erwartet. Der Schokoladenhersteller reagiert nun teils mit Preissenkungen und kleineren Packungen. "Wir waren alle etwas überrascht von den Reaktionen in einigen Märkten", sagte Konzernchef Adalbert Lechner am Dienstag. In Deutschland, der Schweiz und Großbritannien hätten die Konsumenten - im Gegensatz zu früheren Jahren - nach den Preiserhöhungen deutlich vorsichtiger eingekauft.

    ROUNDUP: US-Richterin legt Warner-Übernahme für zwei Wochen auf Eis

    OAKLAND - Nach der Klage von zwölf US-Bundesstaaten wird die Übernahme des Hollywood-Urgesteins Warner Brothers durch den Konkurrenten Paramount für zunächst zwei Wochen per Gerichtsbeschluss ausgesetzt. In dieser Zeit soll über die von den Bundesstaaten angestrebte längerfristige einstweilige Verfügung gegen den Vollzug des mehr als 100 Milliarden Dollar schweren Deals verhandelt werden.

    US-Autobauer General Motors erhöht Ausblick fürs Tagesgeschäft

    DETROIT - Der US-Autobauer General Motors (GM) erwartet aus dem Tagesgeschäft nach einem guten zweiten Quartal mehr Gewinn für das laufende Jahr. So peilt Unternehmenschefin Mary Barra nun beim um Sonderposten bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) 14 bis 16 Milliarden US-Dollar an, wie der Konzern am Dienstag in Detroit mitteilte. Zuvor lag die Spanne jeweils eine halbe Milliarde Dollar niedriger. Auch beim bereinigten Gewinn je Aktie rechnet sich das Management mit 12 bis 14 Dollar nun etwas mehr aus als zuvor. Verkaufspreise und Kosten dürften sich besser entwickeln als bisher gedacht. Managerin Barra will den Schwung nach eigenen Worten bis ins kommende Jahr und darüber hinaus nutzen. Die Aktie zog im vorbörslichen US-Handel um knapp ein Prozent an.

    US-Mischkonzern 3M erhöht Gewinnziel - verdient mehr als erwartet

    ST. PAUL - Der Umbau beim US-Mischkonzern 3M zahlt sich immer mehr aus. Umsatz und Ergebnisse zogen im zweiten Quartal an. Für das laufende Jahr zeigte sich der Konzern zuversichtlicher. Für 2026 werde nun ein bereinigter Gewinn je Aktie in Höhe von 8,80 bis 8,95 US-Dollar anvisiert, teilte der Konzern am Dienstag in St. Paul mit. Damit übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten. Zuvor hatten die Amerikaner noch ein Ergebnis von 8,50 bis 8,70 Dollar in ihrer Planung. Die 3M-Aktie legte im vorbörslichen US-Handel deutlich zu.

    Daimler-Truck-Chefin erwartet chinesische E-Lkw-Offensive

    BERLIN - Während man mittlerweile gelegentlich auch mal chinesische Elektro-Pkw auf deutschen und europäischen Straßen sieht, sind E-Lkw aus China eine absolute Seltenheit. Doch das könnte sich ändern. "Ich erwarte auch eine Offensive bei den Lkw", sagte Daimler-Truck-Chefin Karin Rådström im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Und: "Es liegt an uns, vorbereitet zu sein."

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    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

    Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,98 % und einem Kurs von 147,9 auf Tradegate (21. Juli 2026, 15:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um +6,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 7,44 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -11,69 %/+87,21 % bedeutet.





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