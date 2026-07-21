Ölpreise drehen in die Gewinnzone - IEA besorgt über Versorgungssicherheit

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag zugelegt. Nachdem die Notierungen im frühen Handel noch etwas unter Verkaufsdruck gestanden hatten, drehten sie im Handelsverlauf in die Gewinnzone. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im September stieg um fast zwei Prozent auf 90,85 US-Dollar. Damit nähert sich der Preis wieder dem Höchststand seit Mitte Juni, der zum Wochenauftakt bei 91,42 Dollar erreicht worden war.

Die Internationale Energieagentur (IEA) hat sich besorgt über die jüngste Entwicklung im Nahen Osten gezeigt. "Die Eskalation der Feindseligkeiten, die sich auf die Straße von Hormus und die Energieinfrastruktur der Region auswirken, verstärkt die Sorgen um die Versorgungssicherheit und die Ungewissheit hinsichtlich der Marktentwicklung", sagte IEA-Direktor Fatih Birol in einer Stellungnahme auf der Internetseite des Interessenverbands von Industriestaaten.