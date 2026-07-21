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    Alle kaufen. Er nicht.

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    Jamie Dimon würde jetzt gerade keine Aktien kaufen

    Der S&P 500 läuft, KI treibt die Kurse. Doch der JPMorgan-Chef sieht Risiken, die viele Anleger seiner Meinung nach gefährlich unterschätzen.

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    Alle kaufen. Er nicht. - Jamie Dimon würde jetzt gerade keine Aktien kaufen
    Foto: BONNIE CASH - picture alliance / newscom

    JPMorgan-Chef Jamie Dimon warnt Anleger vor zu viel Sorglosigkeit an den Märkten. Im "Master Investor Podcast" von Wilfred Frost sagte der Chef der größten US-Bank, Investoren unterschätzten die geopolitischen und fiskalischen Risiken für die Weltwirtschaft. Er verwies auf die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten, die Spannungen zwischen den USA und China sowie steigende Militärausgaben in einer Zeit wachsender Staatsdefizite. "Ich glaube tatsächlich, dass diese Risiken wahrscheinlich größer sind, als andere denken", sagte Dimon.

    Besonders kritisch sieht er die Frage, ob die Märkte einen größeren Schock ausreichend einpreisen. Zwar könne niemand genau wissen, welche Risiken bereits in den Kursen steckten. Entscheidend sei aber nicht nur das theoretische Risiko, sondern der tatsächliche Eintritt eines Ereignisses. "Möglicherweise ist einiges bereits eingepreist, aber was nicht eingepreist ist, ist das, was tatsächlich passiert", sagte Dimon.

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    Seine Warnung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Anleger viele Belastungsfaktoren weitgehend ausblenden. Der S&P 500 hat in diesem Jahr fast 10 Prozent zugelegt, gestützt von robusten Konsumausgaben, nachlassender Inflation und der Hoffnung auf künstliche Intelligenz. Auch JPMorgan und andere Banken meldeten starke Quartalsergebnisse, getragen von Handels- und Investmentbanking-Erträgen. Für Dimon ist das jedoch kein Grund zur Entwarnung. Die Weltwirtschaft sei zwar widerstandsfähiger geworden, unter anderem wegen geringerer Energieabhängigkeit als in früheren Jahrzehnten. Ein plötzlicher Wendepunkt bleibe dennoch möglich.

    Bei den aktuellen Bewertungen würde Dimon den breiten Aktienmarkt nicht kaufen. Auch langlaufende US-Staatsanleihen meidet er. "Persönlich würde ich das nicht tun", sagte er. Selbst wenn die Inflation wieder auf das Zwei-Prozent-Ziel der US-Notenbank zurückfallen sollte, sieht er bei zehnjährigen US-Anleihen wenig Kurspotenzial. Die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihe lag zuletzt bei 4,60 Prozent, während die US-Verbraucherpreise in den zwölf Monaten bis Juni um 3,5 Prozent stiegen.

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    Auch beim KI-Boom bleibt Dimon vorsichtig. Er vergleicht die heutige Investitionswelle mit den Anfängen des Internets: Langfristig könne sich der Boom auszahlen, aber nicht zwingend für alle heutigen Gewinner. "Wird es sich so auszahlen, wie Sie es erwarten, und in dem von Ihnen erwarteten Zeitrahmen? Definitiv nicht", sagte Dimon. Für Anleger ist das eine klare Warnung: Die Rallye kann weiterlaufen, doch die Märkte preisen womöglich zu wenig ein, was schiefgehen könnte.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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