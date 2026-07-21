Südkoreas KI-Wunder: Heiße Aktien oder zu heiß gelaufen?

Das hängt mit dem Chip-Boom rund um das Thema Künstiche Intelligenz zusammen.

Schauen wir aber genauer hin, so fällt auf: der Index ist massiven Schwankungen ausgesetzt. Auf Monatssicht fiel der südkoreanische Index nämlich um rund 30 Prozent.

Der südkoreanische Aktienmarkt hat in diesem Jahr einen Lauf. Auf Jahressicht hat er sich nahezu verdoppelt.

SK Hynix beispielsweise hat die Marktkapitalisierung von 1 Billion US-Dollar überschritten und ist mittlerweile Marktführer bei den HBM-Chips, ohne die KI nicht laufen könnte.

Auch die Aktie von Samsung lief phänomenal. Die Anteilsscheine legten um mehr 200 Prozent zu. Das Unternehmen entwickelt nicht nur eigene Chips, sondern fertigt auch Chips für andere Unternehmen. Das Geschäft gliedert sich in drei Bereiche: Speicherchips (Memory), Logikchips (System LSI) und Auftragsfertigung (Foundry).

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Samsung und SK Hynix liefern wichtige Speicherchips für Rechenzentren und treiben den südkoreanischen Leitindex Kospi nach oben. Doch nach den starken Kursgewinnen wächst die Gefahr eines Rückschlags. Sind die Aktien noch ein Kauf oder ist der große Hype bereits eingepreist?

Das hört ihr in der neuesten Folge unseres Podcasts.

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