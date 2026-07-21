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    Neue Drohne überwacht bis zu zehn Stunden ununterbrochen

    Für Sie zusammengefasst
    • Reliant überwacht große Räume über lange Zeiträume
    • Mehr als zehn Stunden durchgehender Flugbetrieb möglich
    • Bordeigene KI sammelt Daten auch bei Verbindungsabbruch
    Neue Drohne überwacht bis zu zehn Stunden ununterbrochen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    HOHENFELS (dpa-AFX) - Das Rüstungsunternehmen Quantum Systems will mit einem Drohnensystem Streitkräften die Aufklärung im Konfliktfall mit geringem Aufwand ermöglichen. Das unbemannte Aufklärungssystem Reliant könne große Räume über längere Zeiträume überwachen, Informationen schnell verfügbar machen und dabei den logistischen und operativen Aufwand gering halten, hieß es bei einer Demonstration des Systems auf dem Truppenübungsplatz Hohenfels in der Oberpfalz.

    Das System könne mehr als zehn Stunden kontinuierlich im Einsatz sein. Das senkrecht startende Flugsystem könne von Dächern, Fahrzeugen, Schiffen oder in unwegsamem Gelände gestartet werden. Die bordeigene KI ermögliche, dass das Drohnensystem auch bei Verbindungsabbrüchen weiter Informationen erfassen kann.

    Unternehmen gehört zur Drohnenallianz der EU

    Quantum Systems aus Gilching bei München ist insbesondere durch den Ukraine-Krieg bekanntgeworden. Drohnen des Unternehmens werden von den ukrainischen Streitkräften im Abwehrkrieg gegen Russland eingesetzt.

    Quantum Systems zählt auch zu der Drohnenallianz EU-Ukraine der Europäischen Kommission. Die Allianz soll die Zusammenarbeit verschiedener Unternehmen bei der Entwicklung und dem Einsatz von Drohnen sowie Systemen zur Drohnenabwehr stärken. Ziel ist es nach Angaben der Kommission, die Verteidigung Europas in diesem sich rasch wandelnden Bereich zu stärken./uvo/DP/jha






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