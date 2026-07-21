Hasbro Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 21.07.2026

Mit einer Performance von +12,05 % konnte die Hasbro Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Hasbro Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,10 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 80,32€, mit einem Plus von +12,05 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Hasbro ist ein globaler Spielwaren- und Entertainmentkonzern (u.a. Monopoly, Nerf, Play-Doh, Dungeons & Dragons, Lizenzprodukte wie Star Wars/Marvel). Fokus auf Toys, Games, Digital- und Medieninhalte. Starke Markenportfolios sichern gute Marktstellung neben Mattel, Lego, Spin Master. USP: Kombination aus ikonischen IPs, Lizenzgeschäft und crossmedialer Verwertung (Filme, Serien, Games).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl sich die Hasbro Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -11,14 % hinnehmen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hasbro Aktie damit um +16,66 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,33 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Hasbro +2,32 % gewonnen.

Während Hasbro heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,39 %.

Hasbro Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +16,66 % 1 Monat +10,33 % 3 Monate -11,14 % 1 Jahr +7,62 %

Informationen zur Hasbro Aktie

Stand: 21.07.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 141 Mio. Hasbro Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,28 Mrd.EUR € wert.

Hasbro, Inc. (NASDAQ: HAS), a leading games, IP, and toy company, today reported financial results for the second quarter 2026. "Hasbro posted another quarter of topline growth, led by Wizards of the Coast," said Chris Cocks, Hasbro Chief Executive …

Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Walt Disney, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,06 %. Mastercard Registered (A) notiert im Minus, mit -0,79 %.

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Ob die Hasbro Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hasbro Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.