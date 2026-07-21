Börsenstart USA - 21.07. - US Tech 100 stark +1,22 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:44) bei 51.993,74 PKT und steigt um +0,26 %.

Top-Werte: 3M +9,18 %, Unitedhealth Group +2,20 %, Caterpillar +1,77 %, Merck & Co +1,41 %, NVIDIA +1,31 %

Flop-Werte: Sherwin-Williams -1,76 %, Salesforce -1,53 %, Travelers Companies -1,21 %, Procter & Gamble -0,97 %, Verizon Communications -0,95 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:45) bei 28.952,44 PKT und steigt um +1,22 %.

Top-Werte: Western Digital +9,83 %, Teradyne +9,48 %, Seagate Technology Holdings +8,51 %, SanDisk Corporation +8,50 %, Nebius Group Registered (A) +7,79 %

Flop-Werte: Workday (A) -3,26 %, Thomson Reuters -2,96 %, Adobe -2,55 %, T-Mobile US -2,03 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) -1,94 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:45) bei 7.476,09 PKT und steigt um +0,39 %.

Top-Werte: Hasbro +12,05 %, Coinbase +9,95 %, Western Digital +9,83 %, Teradyne +9,48 %, 3M +9,18 %

Flop-Werte: Danaher -12,10 %, MSCI Registered (A) -11,07 %, Genuine Parts -6,79 %, Equifax -6,51 %, Halliburton -6,42 %

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