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    ROUNDUP

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    US-Mischkonzern 3M erhöht Gewinnziel - verdient mehr als erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • 2026 anvisierter bereinigter Gewinn 8,80–8,95
    • Q2 bereinigter Gewinn je Aktie 2,40 USD Umsatz 6,5 Mrd
    • Aktie steigt über 8 Prozent nach Anhebung und Umbau
    ROUNDUP - US-Mischkonzern 3M erhöht Gewinnziel - verdient mehr als erwartet
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    ST. PAUL (dpa-AFX) - Der Umbau beim US-Mischkonzern 3M zahlt sich immer mehr aus. Umsatz und Ergebnisse zogen im zweiten Quartal an. Für das laufende Jahr zeigte sich der Konzern zuversichtlicher. Für 2026 werde nun ein bereinigter Gewinn je Aktie in Höhe von 8,80 bis 8,95 US-Dollar anvisiert, teilte der Konzern am Dienstag in St. Paul mit. Damit übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten. Zuvor hatten die Amerikaner noch ein Ergebnis von 8,50 bis 8,70 Dollar in ihrer Planung.

    Die 3M-Aktie legte im frühen US-Handel deutlich zu. Der Kurs kletterte um mehr als acht Prozent. Das Unternehmen habe seine Schätzungen solide getoppt, notierte Deane Dray von der kanadischen Bank RBC. Ausschlaggebend hierfür seien ein stärker als erwartet ausgefallenes organisches Wachstum sowie bessere Margen in den Segmenten Safety & Industrial sowie Transportation & Electronics. Schwächer habe sich dagegen das Konsumentengeschäft entwickelt. Er werte dieses Quartal als Fortsetzung der durch eine starke operative Umsetzung geprägten Dynamik. Das organische Wachstum von 5,5 Prozent lag dem Analysten zufolge über der kürzlich angehobenen Prognose des Managements von mehr als drei Prozent.

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    Im zweiten Jahresviertel stieg der bereinigte Gewinn um rund elf Prozent auf 2,40 Dollar je Aktie, wie 3M weiter mitteilte. Analysten hatten hier weniger erwartet. Der Umsatz kletterte um 2,4 Prozent auf 6,5 Milliarden Dollar (5,69 Mrd Euro). Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre ein Gewinn von 933 Millionen Dollar, ein Plus von 29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

    Konzernchef William Brown arbeitet an einer vereinfachten Geschäftsstruktur und treibt dazu den Rückzug von 3M aus nicht-Kerngeschäften voran. Gleichzeitig will der Hersteller von Post-it-Notizblöcken, Dachgranulat und elektronischen Materialien sein Angebot mit neuen Produkten stärken./mne/tav/jha/nas/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur 3M Aktie

    Die 3M Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,39 % und einem Kurs von 152,7 auf Tradegate (21. Juli 2026, 15:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der 3M Aktie um +11,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,30 %.

    Die Marktkapitalisierung von 3M bezifferte sich zuletzt auf 80,01 Mrd..





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