US-Mischkonzern 3M erhöht Gewinnziel - verdient mehr als erwartet

ST. PAUL (dpa-AFX) - Der Umbau beim US-Mischkonzern 3M zahlt sich immer mehr aus. Umsatz und Ergebnisse zogen im zweiten Quartal an. Für das laufende Jahr zeigte sich der Konzern zuversichtlicher. Für 2026 werde nun ein bereinigter Gewinn je Aktie in Höhe von 8,80 bis 8,95 US-Dollar anvisiert, teilte der Konzern am Dienstag in St. Paul mit. Damit übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten. Zuvor hatten die Amerikaner noch ein Ergebnis von 8,50 bis 8,70 Dollar in ihrer Planung.

Die 3M-Aktie legte im frühen US-Handel deutlich zu. Der Kurs kletterte um mehr als acht Prozent. Das Unternehmen habe seine Schätzungen solide getoppt, notierte Deane Dray von der kanadischen Bank RBC. Ausschlaggebend hierfür seien ein stärker als erwartet ausgefallenes organisches Wachstum sowie bessere Margen in den Segmenten Safety & Industrial sowie Transportation & Electronics. Schwächer habe sich dagegen das Konsumentengeschäft entwickelt. Er werte dieses Quartal als Fortsetzung der durch eine starke operative Umsetzung geprägten Dynamik. Das organische Wachstum von 5,5 Prozent lag dem Analysten zufolge über der kürzlich angehobenen Prognose des Managements von mehr als drei Prozent.