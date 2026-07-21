Der American Dream zerbricht – außer du besitzt Aktien, meint Bill Ackman

Diese Verunsicherung zeigt sich auch im Verhalten junger Anleger. Wer glaubt, auf normalem Weg kaum noch Vermögen aufbauen zu können, sucht häufiger nach dem schnellen Sprung nach vorn. Erst war es Krypto, dann kamen Meme-Aktien, nun gewinnen Prognosemärkte und andere riskante Wetten an Bedeutung. Dahinter steht weniger reine Spekulationslust als das Gefühl, im Rennen um Wohlstand abgehängt zu werden. Laut Federal Reserve lebten 2025 bereits 49 Prozent der Erwachsenen unter 30 Jahren bei einem Elternteil – deutlich mehr als noch wenige Jahre zuvor.

Der amerikanische Traum steht in den USA wieder zur Debatte. Immer mehr junge Menschen haben das Gefühl, dass harte Arbeit allein nicht mehr reicht, um Wohlstand aufzubauen, ein Haus zu kaufen oder finanziell unabhängig zu werden. Steigende Kosten für Wohnen, Gesundheitsversorgung und Lebensmittel, hohe Studienkredite und unsichere Berufsaussichten haben das alte Versprechen vom sozialen Aufstieg beschädigt. Der Aufstieg der künstlichen Intelligenz verschärft diese Sorge zusätzlich, weil viele Jobs und Karrierewege plötzlich weniger sicher wirken.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Politisch wird daraus ein explosiver Konflikt. Vizepräsident JD Vance sagte in dem Podcast "Joe Rogan Experience": "In gewisser Weise ist das Spiel manipuliert." Er kritisierte, Amerika habe Industriearbeitsplätze ausgelagert, sich in eine Dienstleistungs- und Finanzwirtschaft verwandelt und die Wall Street erlaubt, immer mehr Lebensbereiche in investierbare Vermögenswerte zu verwandeln. Seine Warnung: Wenn Menschen nicht mehr glauben, dass der amerikanische Traum erreichbar ist, werde Sozialismus zur Alternative.

Während Vance das Gefühl eines manipulierten Systems beschreibt, setzt Milliardärsinvestor Bill Ackman in einem ausführlichen Fortune-Interview auf die Gegenidee: Der amerikanische Traum lasse sich nicht durch weniger Kapitalismus retten, sondern durch mehr Teilhabe am Kapitalmarkt. Er räumt ein, dass viele Amerikaner an steigenden Börsen nicht teilnehmen und deshalb vom Wohlstandszuwachs ausgeschlossen bleiben. Sein Vorschlag: staatlich geförderte Anlagekonten, die Amerikaner früh an Aktienmärkte heranführen und langfristig Vermögen aufbauen sollen. "Meiner Ansicht nach muss jeder am Kapitalismus teilhaben", sagt Ackman. Und weiter: "Sonst wird man den Sozialismus bevorzugen."

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Damit wird der amerikanische Traum plötzlich selbst zur Börsenfrage. Wenn nur ein Teil der Bevölkerung von steigenden Aktienkursen profitiert, während Wohnen, Bildung und Alltag immer teurer werden, wächst die Wut auf das System. Ackmans Antwort lautet: mehr Menschen zu Investoren machen. Ob das reicht, um das Vertrauen in den Kapitalismus zurückzubringen, ist offen. Klar ist nur: Der Traum vom Aufstieg wirkt für viele Amerikaner nicht mehr selbstverständlich, sondern wie ein Vermögensrennen, das längst begonnen hat.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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