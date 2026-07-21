🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Wer nicht investiert, verliert

    165 Aufrufe 165 0 Kommentare 0 Kommentare

    Der American Dream zerbricht – außer du besitzt Aktien, meint Bill Ackman

    Der soziale Aufstieg wird für viele junge Amerikaner unbezahlbar. Bill Ackman sieht darin eine Gefahr für das System – und setzt auf Aktien für alle.

    Für Sie zusammengefasst
    Wer nicht investiert, verliert - Der American Dream zerbricht – außer du besitzt Aktien, meint Bill Ackman
    Foto: Unsplash

    Der amerikanische Traum steht in den USA wieder zur Debatte. Immer mehr junge Menschen haben das Gefühl, dass harte Arbeit allein nicht mehr reicht, um Wohlstand aufzubauen, ein Haus zu kaufen oder finanziell unabhängig zu werden. Steigende Kosten für Wohnen, Gesundheitsversorgung und Lebensmittel, hohe Studienkredite und unsichere Berufsaussichten haben das alte Versprechen vom sozialen Aufstieg beschädigt. Der Aufstieg der künstlichen Intelligenz verschärft diese Sorge zusätzlich, weil viele Jobs und Karrierewege plötzlich weniger sicher wirken.

    Diese Verunsicherung zeigt sich auch im Verhalten junger Anleger. Wer glaubt, auf normalem Weg kaum noch Vermögen aufbauen zu können, sucht häufiger nach dem schnellen Sprung nach vorn. Erst war es Krypto, dann kamen Meme-Aktien, nun gewinnen Prognosemärkte und andere riskante Wetten an Bedeutung. Dahinter steht weniger reine Spekulationslust als das Gefühl, im Rennen um Wohlstand abgehängt zu werden. Laut Federal Reserve lebten 2025 bereits 49 Prozent der Erwachsenen unter 30 Jahren bei einem Elternteil – deutlich mehr als noch wenige Jahre zuvor.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    8.002,87€
    Basispreis
    4,39
    Ask
    × 14,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    7.018,50€
    Basispreis
    4,39
    Ask
    × 14,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Politisch wird daraus ein explosiver Konflikt. Vizepräsident JD Vance sagte in dem Podcast "Joe Rogan Experience": "In gewisser Weise ist das Spiel manipuliert." Er kritisierte, Amerika habe Industriearbeitsplätze ausgelagert, sich in eine Dienstleistungs- und Finanzwirtschaft verwandelt und die Wall Street erlaubt, immer mehr Lebensbereiche in investierbare Vermögenswerte zu verwandeln. Seine Warnung: Wenn Menschen nicht mehr glauben, dass der amerikanische Traum erreichbar ist, werde Sozialismus zur Alternative.

    Während Vance das Gefühl eines manipulierten Systems beschreibt, setzt Milliardärsinvestor Bill Ackman in einem ausführlichen Fortune-Interview auf die Gegenidee: Der amerikanische Traum lasse sich nicht durch weniger Kapitalismus retten, sondern durch mehr Teilhabe am Kapitalmarkt. Er räumt ein, dass viele Amerikaner an steigenden Börsen nicht teilnehmen und deshalb vom Wohlstandszuwachs ausgeschlossen bleiben. Sein Vorschlag: staatlich geförderte Anlagekonten, die Amerikaner früh an Aktienmärkte heranführen und langfristig Vermögen aufbauen sollen. "Meiner Ansicht nach muss jeder am Kapitalismus teilhaben", sagt Ackman. Und weiter: "Sonst wird man den Sozialismus bevorzugen."

    Exklusiv für wallstreetONLINE UserEröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

     

    Damit wird der amerikanische Traum plötzlich selbst zur Börsenfrage. Wenn nur ein Teil der Bevölkerung von steigenden Aktienkursen profitiert, während Wohnen, Bildung und Alltag immer teurer werden, wächst die Wut auf das System. Ackmans Antwort lautet: mehr Menschen zu Investoren machen. Ob das reicht, um das Vertrauen in den Kapitalismus zurückzubringen, ist offen. Klar ist nur: Der Traum vom Aufstieg wirkt für viele Amerikaner nicht mehr selbstverständlich, sondern wie ein Vermögensrennen, das längst begonnen hat.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Achtung, Korrektur!
    5 Werte vor dem Abgrund
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Wer nicht investiert, verliert Der American Dream zerbricht – außer du besitzt Aktien, meint Bill Ackman Der soziale Aufstieg wird für viele junge Amerikaner unbezahlbar. Bill Ackman sieht darin eine Gefahr für das System – und setzt auf Aktien für alle.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     