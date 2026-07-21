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    GA-ASI und MBDA vereinbaren Zusammenarbeit im Waffenbereich

    Die Unternehmen werden SPEAR in MQ-9B und Gambit 6 integrieren

     

    SAN DIEGO, CA / ACCESS Newswire / 21. Juli 2026 / General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) und MBDA haben angekündigt, die Präzisionswaffen der Serie SPEAR des europäischen Raketenherstellers in neue Flugzeuge des amerikanischen Herstellers unbemannter Flugsysteme zu integrieren.

     

     

    David R. Alexander, President von GA-ASI, und Chris Allam, Managing Director von MBDA UK, unterzeichneten auf der Farnborough International Airshow 2026 eine Absichtserklärung, in der die Vereinbarung dargelegt wurde. Die Unternehmen werden zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass das ferngesteuerte Fluggerät MQ-9B und das kollaborative Kampfflugzeug (CCA) Gambit 6 die SPEAR-Waffen transportieren und einsetzen können.

     

    „Wir haben im Rahmen der Integration der Brimstone-Rakete in den britischen Protector eine hervorragende Geschäftsbeziehung mit MBDA aufgebaut“, sagte Herr Alexander. „Die Zusammenarbeit mit MBDA, um SPEAR für unsere breitere MQ-9B-Produktreihe und unser Gambit-CCA einsatzfähig zu machen, fühlt sich daher wie eine ganz natürliche Erweiterung unserer Partnerschaft an.“

     

    Der Protector RG Mk1 ist die Version des MQ-9B, die bei der Royal Air Force des Vereinigten Königreichs im Einsatz ist.

     

    „Die Festigung der Beziehung zwischen MBDA und GA-ASI ist ein Beleg für die Stärke unserer langjährigen Zusammenarbeit, zuletzt bei Brimstone und Protector“, sagte Herr Allam. „Ferngesteuerte Flugzeuge und autonome/kollaborative Plattformen wie MQ-9B und Gambit revolutionieren den modernen Luftkampf. Die Integration der innovativen Fähigkeiten von SPEAR vervielfacht die Wirkung dieser Plattformen und verschafft damit einen entscheidenden operativen Vorteil.“

     

    SPEAR ist die Miniatur-Marschflugrakete von MBDA, eine luftgestützte Bodenangriffswaffe der nächsten Generation, die präzise Treffer mit geringen Kollateralschäden erzielt und über eine hohe Nutzlast für eine lange Einsatzdauer verfügt. SPEAR reicht über den Horizont hinaus und gewährleistet so, dass das Startflugzeug sicher außerhalb der Reichweite feindlicher Luftabwehrsysteme bleibt, verfügt jedoch über eine Einsatzfähigkeit gegen ein breites Spektrum an Bedrohungen.

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