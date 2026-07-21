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    AKTIEN IM FOKUS 2

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    Danaher enttäuscht Anleger - Auch Sartorius-Kurs leidet

    Für Sie zusammengefasst
    • Danaher Quartalsbericht im Diagnostikbereich enttäuscht
    • Kursrutsch 14 Prozent drückt Sartorius bis 208 Euro
    • Experten: Bioprocessing enttäuscht, Wachstum ab 2027
    AKTIEN IM FOKUS 2 - Danaher enttäuscht Anleger - Auch Sartorius-Kurs leidet
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: Kurse mit Danaher im offiziellen Handel, Analystenstimmen)

    FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Der Quartalsbericht von Danaher hat im Diagnostikbereich am Dienstag international eine Welle der Enttäuschung ausgelöst. Mit einem Kursrutsch um 14 Prozent bei Danaher gerieten in Frankfurt auch die Sartorius -Titel schwer unter Druck. Erschreckt wurden die Anleger von der operativen Entwicklung vor allem im Bioprocessing-Geschäft, in dem auch Sartorius stark engagiert ist.

    Die im MDax notierten Anteile des Göttinger Labor- und Pharmazulieferers sackten um bis zu 12 Prozent ab und näherten sich mit 208 Euro ihrem Juni-Tief. Charttechnisch trübt sich das Bild für den Kurs erheblich ein, da von der 200-Tage-Linie bis zur 21-Tage-Linie gleich vier wichtige Durchschnittslinien unterschritten wurden. Auch die beiden Dax -Werte Qiagen und Merck KGaA gerieten im deutschen Leitindex mit bis zu 3,3 Prozent unter die größten Verlierer.

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    Experten waren sich einig, dass Danaher im zweiten Quartal umsatz- und gewinnseitig die Erwartungen dank der Life-Science- und Diagnostikgeschäfte übertraf. "Nicht gut", titelte aber Tycho Peterson von Jefferies Research mit Blick auf das Bioprocessing-Geschäft von Danaher. Laut Casey Woodring von JPMorgan kam es in diesem zu einer Enttäuschung wegen der zeitlichen Abwicklung von Kundenprojekten. Enttäuschung äußerten auch Experten zum Umsatzausblick auf das dritte Geschäftsquartal.

    Für den Kurseinbruch findet Dan Leonard von RBC eine Erklärung, da er den Bereich Bioprocessing als derzeit tragende Säule der von ihm mit "Outperform" bewerteten Danaher-Aktien bezeichnete. Er hält die weiteren Perspektiven des Unternehmens aber für intakt und geht davon aus, dass ab 2027 wieder ein höheres Umsatzwachstum erzielt wird. Der Experte sieht daher in der Aktienschwäche eine Kaufgelegenheit./tih/ajx/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie

    Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,90 % und einem Kurs von 155,5 auf Tradegate (21. Juli 2026, 16:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um -14,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,46 %.

    Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 8,17 Mrd..

    Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 252,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Sartorius Vz. Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 295,00EUR was eine Bandbreite von +1,15 %/+35,63 % bedeutet.





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