🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGeneral Motors AktievorwärtsNachrichten zu General Motors

    ROUNDUP

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    US-Autobauer General Motors erhöht Ausblick fürs Tagesgeschäft

    Für Sie zusammengefasst
    • GM erwartet mehr Gewinn aus Tagesgeschäft dieses Jahr
    • Mary Barra will den Schwung bis ins nächste Jahr nutzen
    • Bereinigtes Ebit nun 14 bis 16 Milliarden US-Dollar angepeilt
    ROUNDUP - US-Autobauer General Motors erhöht Ausblick fürs Tagesgeschäft
    Foto: Uli Deck - dpa

    DETROIT (dpa-AFX) - Der US-Autobauer General Motors (GM) erwartet aus dem Tagesgeschäft nach einem guten zweiten Quartal mehr Gewinn für das laufende Jahr. Verkaufspreise und Kosten dürften sich besser entwickeln als bisher gedacht. Unternehmenschefin Mary Barra will den Schwung nach eigenen Worten bis ins kommende Jahr und darüber hinaus nutzen.

    Die Aktie zog im frühen US-Handel um mehr als zwei Prozent an. Die Bilanz des Papiers im laufenden Jahr ist dabei leicht negativ. Das operative Ergebnis im zweiten Quartal habe die Erwartungen übertroffen, bemerkte Tom Narayan von der kanadischen Bank RBC. Gründe hierfür waren laut dem Analysten eine vorteilhafte Preisgestaltung sowie geringere Kosten in den Bereichen Regulierung und Emissionen, niedrigere Zölle sowie Gewährleistungen. Er geht davon aus, dass sich der Marktkonsens erhöhen dürfte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu General Motors!
    Short
    79,76€
    Basispreis
    0,03
    Ask
    × 13,34
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    73,06€
    Basispreis
    0,62
    Ask
    × 13,08
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    So peilt Unternehmenschefin Barra nun beim um Sonderposten bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) 14 bis 16 Milliarden US-Dollar an, wie der Konzern am Dienstag in Detroit mitteilte. Zuvor lag die Spanne jeweils eine halbe Milliarde Dollar niedriger. Auch beim bereinigten Gewinn je Aktie rechnet sich das Management mit 12 bis 14 Dollar nun etwas mehr aus als zuvor.

    Beim geplanten Nettogewinn in diesem Jahr macht die Chefin aber Abstriche wegen höherer Sonderkosten für die Kehrtwende bei Elektroautos. Statt bis zu 11,4 Milliarden Dollar Gewinn dürften es so nur noch höchstens 9,8 Milliarden werden. Die großen US-Autobauer hatten nach gestrichenen Subventionen für Elektroautos und geänderten Abgasregeln bereits im vergangenen Jahr ihr Angebot umgekrempelt und wieder stärker auf den Verbrennerantrieb ausgerichtet. Das hatte schon 2025 viele Milliarden an Abschreibungen zur Folge.

    Im zweiten Quartal konnte GM den Umsatz trotz gesunkener Verkäufe um knapp zwei Prozent auf 48 Milliarden Dollar steigern. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) kletterte um fast 30 Prozent auf 3,9 Milliarden Dollar. Unter dem Strich fiel der Nettogewinn jedoch um mehr als 31 Prozent auf 1,3 Milliarden Dollar. Die Sonderkosten für das zusammengestutzte Elektroprogramm lagen bei 2,3 Milliarden Dollar./men/err/jha/nas/he

    General Motors

    +5,33 %
    +4,73 %
    -8,31 %
    -2,93 %
    +45,22 %
    +88,60 %
    +39,25 %
    +132,52 %
    +180,21 %
    ISIN:US37045V1008WKN:A1C9CM
    General Motors direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur General Motors Aktie

    Die General Motors Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,31 % und einem Kurs von 68,65 auf Tradegate (21. Juli 2026, 16:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der General Motors Aktie um +4,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,31 %.

    Die Marktkapitalisierung von General Motors bezifferte sich zuletzt auf 63,11 Mrd..

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,00US-Dollar.







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP US-Autobauer General Motors erhöht Ausblick fürs Tagesgeschäft Der US-Autobauer General Motors (GM) erwartet aus dem Tagesgeschäft nach einem guten zweiten Quartal mehr Gewinn für das laufende Jahr. Verkaufspreise und Kosten dürften sich besser entwickeln als bisher gedacht. Unternehmenschefin Mary Barra will …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     