30 Prozent Kursplus: Carbios öffnet plötzlich einen neuen Milliardenmarkt

Das Unternehmen will sein Lizenzmodell künftig nicht mehr nur für PET-Verpackungen anbieten. Nach erfolgreichen Tests soll die Technologie nun auch bei Textilabfällen zum Einsatz kommen. Damit öffnet sich Carbios ein Markt, der fast doppelt so groß ist wie das bisherige Kernsegment.

Carbios meldet sich mit einem kräftigen Lebenszeichen zurück. Die Aktie des französischen Recycling-Spezialisten sprang am Dienstag zeitweise um mehr als 30 Prozent nach oben. Auslöser war ein technologischer Fortschritt, der das Geschäftsmodell deutlich verbreitern könnte.

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In der Demonstrationsanlage in Clermont-Ferrand absolvierte Carbios nach eigenen Angaben 100 Produktionsläufe mit seinem sogenannten Fiber-to-Fiber-Verfahren. Dabei wurden komplexe Textilabfälle mit hohem Polyesteranteil verarbeitet. Innerhalb von 24 Stunden erreichte das Verfahren eine Umwandlungsquote von mehr als 95 Prozent.

Carbios sieht die Ergebnisse als Beleg dafür, dass die Technologie nicht nur im Labor funktioniert. Die Produktion sei unter industriellen Bedingungen stabil und wiederholbar verlaufen. Damit sei der Weg frei, das Lizenzangebot auf internationale Textilhersteller und Recyclingpartner auszuweiten.

Das wirtschaftliche Potenzial ist erheblich. Unter Berufung auf Untersuchungen von Wood Mackenzie und McKinsey beziffert Carbios den weltweiten Verbrauch von PET-Polyesterfasern in Textilien auf rund 67 Millionen Tonnen pro Jahr. Bei PET-Verpackungen liegt das Volumen dagegen bei etwa 35 Millionen Tonnen.

Durch die Erweiterung könnte sich der adressierbare Markt von Carbios damit nahezu verdoppeln. Gleichzeitig würde das Unternehmen seine Abhängigkeit vom Verpackungsgeschäft verringern und zusätzliche Lizenzpartner gewinnen.

Mein Tipp: Beobachten und abwarten

Trotz der technologischen Fortschritte bleiben Zweifel. Carbios hat in der Vergangenheit mehrfach Zeitpläne verfehlt. Zuletzt verzögerte sich die geplante Biorecycling-Anlage mit Wankai New Materials in China. Dadurch verschob sich auch die vorgesehene Beteiligung des Partners.

Der jüngste Erfolg stärkt die technologische Geschichte hinter Carbios. Für eine nachhaltige Neubewertung muss das Unternehmen nun jedoch zeigen, dass aus den Tests auch belastbare Lizenzverträge, Anlagen und Einnahmen entstehen. Der Kurssprung ist ein starkes Signal. Das verlorene Vertrauen ist damit aber noch nicht vollständig zurückgewonnen.

Trotz des Kurssprunges von Dienstag liegt die Aktie von Carbios immer noch auf Jahressicht fast 40 Prozent im Minus. Das zeigt auch wie viel Vertrauen die Aktie zuletzt bei den Anlegern verspielt hat. Das neue Lizenzmodell weckt zwar neue Fantasie, aber die könnte auch genauso schnell wieder verschwinden, wenn Carbios nicht nachlegt.

Anleger sollten daher erst einmal abwarten, wie sich der technologische Fortschritt auf das Geschäft auswirkt und neue Aufträge und Partner mit sich bringt. Ist das nicht der Fall, dann könnte das Kursfeuerwerk von Dienstag auch schnell als Strohfeuer enden.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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