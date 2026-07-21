BERNSTEIN RESEARCH stuft Jungheinrich AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Jungheinrich auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Philippe Lorrain bezeichnete am Dienstag die von der Finanzaufsichtsbehörde Bafin eingeleitete Prüfung des Halbjahresabschlusses des Gabelstaplerherstellers als eher bedeutungslos. Der zeitweise Verkaufsdruck auf die Aktie sei zwar verständlich, die Zahlen für 2025 seien aber davon nicht betroffen, und das Thema hänge nur mit einem Zeitpunkt für Abschreibungen auf Aktivitäten in Russland zusammen./rob/ajx/laVeröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 12:59 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 12:59 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 24,64EUR auf Tradegate (21. Juli 2026, 16:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Philippe Lorrain

Analysiertes Unternehmen: Jungheinrich AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 48

Kursziel alt: 48

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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