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    TKMS zieht Angebot für Kieler Werft zurück

    Für Sie zusammengefasst
    • TKMS zieht sich aus Kaufgesprächen zurück
    • Kein Einvernehmen über wirtschaftliche Konditionen
    • TKMS will alternative Optionen in Kiel prüfen
    TKMS zieht Angebot für Kieler Werft zurück
    Foto: Arne Dedert - DPA

    KIEL (dpa-AFX) - Der Kieler Marineschiffbauer TKMS zieht sich aus den Gesprächen über einen Kauf der Nachbarwerft German Naval Yards (GNYC) zurück. "Der Erwerb der German Naval Yards Kiel wäre eine schöne Option gewesen, aber kein Muss", erklärte TKMS-Chef Oliver Burkhard am Nachmittag. Zuvor hatte das "Handelsblatt" über die Entscheidung des Unternehmens berichtet.

    Nach Angaben von TKMS konnte sich die Werft nach intensiven Gesprächen mit den Eigentümern CMN NAVAL nicht auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Transaktion verständigen. Das nicht bindende Angebot für den möglichen Kauf der Werft sei deshalb zurückgezogen worden. Neben TKMS hat auch der Rüstungskonzern Rheinmetall ein Angebot für German Naval Yards abgegeben.

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    "Kein Einvernehmen"

    "Wir haben diese Möglichkeit zur potenziellen Flächenoptimierung sorgfältig geprüft und sehen nach Confirmatory Due Diligence zu den gegebenen Parametern und Konditionen aktuell keine Notwendigkeit für einen Erwerb", erklärte Burkhard. "Da wir kein Einvernehmen über die wirtschaftlichen Konditionen erzielen konnten, wurde der Bieterprozess daher nun beendet. Mit Kiel und Wismar können wir unser bestehendes und zukünftiges Auftragsvolumen zuverlässig und termingerecht umsetzen." Das Unternehmen wolle andere Optionen in Kiel verfolgen, um die logistische Flexibilität zu steigern.

    Die beiden Marinewerften TKMS und German Naval Yards teilen sich in Kiel eine Fläche und gehörten lange Zeit zusammen. Sie sind aus der früheren Traditionswerft HDW (Howaldtswerke-Deutsche Werft AG) hervorgegangen, deren Ursprünge bis 1838 zurückreichen. Der ehemalige HDW-Überwasser-Schiffbau wurde ausgegliedert und firmiert unter German Naval Yards./akl/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,54 % und einem Kurs von 1.003 auf Tradegate (21. Juli 2026, 16:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +3,56 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,46 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 45,83 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.591,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.900,00EUR was eine Bandbreite von +30,26 %/+90,38 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Frage, ob jüngste Bundeswehr-Aufträge (u.a. D‑LBO‑Abruf, potenzielles Milliardenvolumen) und weitere Aufträge die Kursentwicklung und Bewertung stützen. Diskutiert werden fundamentale Effekte auf Umsatz/Margen, Gegenstimmen zu möglichen geringeren Ausgaben für Munition/Fahrzeuge, externe Nachfragefaktoren (US‑Produktionsprobleme), ein technischer Stimmungstest am 6. August und das kurzfristige Ziel über 1020 €.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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    dpa-AFX
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