TKMS zieht Angebot für Kieler Werft zurück
- TKMS zieht sich aus Kaufgesprächen zurück
- Kein Einvernehmen über wirtschaftliche Konditionen
- TKMS will alternative Optionen in Kiel prüfen
KIEL (dpa-AFX) - Der Kieler Marineschiffbauer TKMS zieht sich aus den Gesprächen über einen Kauf der Nachbarwerft German Naval Yards (GNYC) zurück. "Der Erwerb der German Naval Yards Kiel wäre eine schöne Option gewesen, aber kein Muss", erklärte TKMS-Chef Oliver Burkhard am Nachmittag. Zuvor hatte das "Handelsblatt" über die Entscheidung des Unternehmens berichtet.
Nach Angaben von TKMS konnte sich die Werft nach intensiven Gesprächen mit den Eigentümern CMN NAVAL nicht auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Transaktion verständigen. Das nicht bindende Angebot für den möglichen Kauf der Werft sei deshalb zurückgezogen worden. Neben TKMS hat auch der Rüstungskonzern Rheinmetall ein Angebot für German Naval Yards abgegeben.
"Kein Einvernehmen"
"Wir haben diese Möglichkeit zur potenziellen Flächenoptimierung sorgfältig geprüft und sehen nach Confirmatory Due Diligence zu den gegebenen Parametern und Konditionen aktuell keine Notwendigkeit für einen Erwerb", erklärte Burkhard. "Da wir kein Einvernehmen über die wirtschaftlichen Konditionen erzielen konnten, wurde der Bieterprozess daher nun beendet. Mit Kiel und Wismar können wir unser bestehendes und zukünftiges Auftragsvolumen zuverlässig und termingerecht umsetzen." Das Unternehmen wolle andere Optionen in Kiel verfolgen, um die logistische Flexibilität zu steigern.
Die beiden Marinewerften TKMS und German Naval Yards teilen sich in Kiel eine Fläche und gehörten lange Zeit zusammen. Sie sind aus der früheren Traditionswerft HDW (Howaldtswerke-Deutsche Werft AG) hervorgegangen, deren Ursprünge bis 1838 zurückreichen. Der ehemalige HDW-Überwasser-Schiffbau wurde ausgegliedert und firmiert unter German Naval Yards./akl/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,54 % und einem Kurs von 1.003 auf Tradegate (21. Juli 2026, 16:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +3,56 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,46 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 45,83 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.591,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.900,00EUR was eine Bandbreite von +30,26 %/+90,38 % bedeutet.
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Die Kritik der BoA ist nur teils nachvollziehbar. Es wird der GOLDESEL von RHM kritisiert. Die Munitionssparte ist zurzeit der größte Gewinnbringer des Konzerns. Wie Du richtig attestierst sind die NATO Munitionslager leer und müssen schnellstens aufgefüllt werden. Das wird für die nächsten 10 bis 15 Jahre sehr hohe Einnahmen für RHM generieren.
Im Ergebnis wird man dann wohl sagen müssen, dass in den nächsten 5 - 10 Jahren durchaus noch sehr gute Geschäfte - unter starkem Wachstum - mit den Schwerpunkten des heutigen Portfolios gemacht werden, dass aber im nächsten Jahrzehnt eine deutliche Transformation im Portfolio erforderlich sein wird.
Ich wundere mich indes darüber, dass die Analysten heute mit solchen Überlegungen auftauchen, nachdem der Vorstand bereits seit 3 mindestens Jahren nicht nur geredet sondern vielfach diversifiziert und gehandelt hat. Ob es z.B die F35 Rumpfteile, die Kooperationen mit Lockheed und OHB oder die Entwicklungen wie Skyranger sind - wer wollte konnte doch über diese Jahre beobachten, dass der Vorstand längst viele „Nägel mit Köpfen“ gemacht hat.
Und angesichts der Tatsache, dass es sich hier nicht wie z.B. bei SpaceX bislang nur um Ideen handelt, sondern längst konkrete Projekte laufen, erscheint mir die Rücknahme einer Kaufempfehlung bei Kursen unter 1.000€ dann doch wieder völlig idiotisch.