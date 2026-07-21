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    ProSiebenSat.1 und ZDF starten Streaming-Kooperation

    Für Sie zusammengefasst
    • ZDF und ProSiebenSat.1 erweitern Streamingangebot
    • Ausgewählte ZDF-Inhalte künftig auf Joyn abrufbar
    • Operativer Start geplant im vierten Quartal 2026
    ProSiebenSat.1 und ZDF starten Streaming-Kooperation
    Foto: Matthias Balk - dpa

    MÜNCHEN/MAINZ (dpa-AFX) - Das ZDF und die Sendergruppe ProSiebenSat.1 bauen ihre Zusammenarbeit im Streaminggeschäft aus. Die Unternehmen haben eine Vereinbarung geschlossen, wonach ausgewählte Inhalte aus dem Streaming-Angebot des ZDF künftig auch auf der Plattform Joyn verfügbar sein sollen. Der operative Start sei für das vierte Quartal 2026 geplant, teilten die Unternehmen mit.

    Bislang können Nutzer auf Joyn bereits die linearen ZDF-Fernsehprogramme live verfolgen. Künftig sollen dort zusätzlich Inhalte auf Abruf angeboten werden. Dazu zählen nach Angaben der Unternehmen Nachrichten, Dokumentationen, Kultur-, Factual- und Unterhaltungsangebote des ZDF.

    Ausbau der Zusammenarbeit

    Nach Angaben der Unternehmen soll die Kooperation den Zugang zu Medieninhalten vereinfachen und zugleich einen Beitrag zu einer vielfältigen Medienlandschaft leisten. ProSiebenSat.1-Managerin Nicole Agudo Berbel sprach von einem "starken, zukunftsweisenden Signal" für das duale Mediensystem. Die Zusammenarbeit zeige, wie öffentlich-rechtliche und private Medienunternehmen gemeinsam auf den digitalen Wettbewerb reagieren könnten.

    Auch das ZDF sieht in der Vereinbarung eine Möglichkeit, seine Inhalte einem größeren Publikum zugänglich zu machen. ZDF-Audience-Direktor Florian Kumb erklärte, die Auffindbarkeit öffentlich-rechtlicher journalistischer Angebote im digitalen Raum werde dadurch gestärkt.

    Die nun vereinbarte Zusammenarbeit knüpft an das im neuen Medienstaatsvertrag verankerte Ziel an, Kooperationen zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Medienanbietern zu erleichtern. Dadurch sollen deutsche Medienangebote im Wettbewerb mit internationalen Plattformen wie Netflix oder YouTube gestärkt werden./svv/DP/jha

    ProSiebenSat.1 Media

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ProSiebenSat.1 Media Aktie

    Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 3,604 auf Tradegate (21. Juli 2026, 15:36 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ProSiebenSat.1 Media Aktie um +5,98 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,87 %.

    Die Marktkapitalisierung von ProSiebenSat.1 Media bezifferte sich zuletzt auf 844,86 Mio..

    ProSiebenSat.1 Media zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4200 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,4000EUR. Von den letzten 5 Analysten der ProSiebenSat.1 Media Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +9,65 %/+37,06 % bedeutet.





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