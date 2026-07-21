Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 21.07.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 21.07.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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AIXTRON
Tagesperformance: +7,17 %
Tagesperformance: +7,17 %
Platz 1
Performance 1M: -34,56 %
Performance 1M: -34,56 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +6,58 %
Tagesperformance: +6,58 %
Platz 2
Performance 1M: -30,75 %
Performance 1M: -30,75 %
Sartorius Vz.
Tagesperformance: -5,98 %
Tagesperformance: -5,98 %
Platz 3
Performance 1M: +10,77 %
Performance 1M: +10,77 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +4,81 %
Tagesperformance: +4,81 %
Platz 4
Performance 1M: -22,09 %
Performance 1M: -22,09 %
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: +4,35 %
Tagesperformance: +4,35 %
Platz 5
Performance 1M: -16,38 %
Performance 1M: -16,38 %
PVA TePla
Tagesperformance: +4,33 %
Tagesperformance: +4,33 %
Platz 6
Performance 1M: -17,15 %
Performance 1M: -17,15 %
Jenoptik
Tagesperformance: +3,76 %
Tagesperformance: +3,76 %
Platz 7
Performance 1M: -17,73 %
Performance 1M: -17,73 %
Ottobock
Tagesperformance: -3,20 %
Tagesperformance: -3,20 %
Platz 8
Performance 1M: +14,77 %
Performance 1M: +14,77 %
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: -3,03 %
Tagesperformance: -3,03 %
Platz 9
Performance 1M: +15,50 %
Performance 1M: +15,50 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +2,22 %
Tagesperformance: +2,22 %
Platz 10
Performance 1M: -10,34 %
Performance 1M: -10,34 %
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