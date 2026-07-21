Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 21.07.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 21.07.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Infineon Technologies
Tagesperformance: +4,82 %
Tagesperformance: +4,82 %
Platz 1
Performance 1M: -22,09 %
Performance 1M: -22,09 %
Siemens Energy
Tagesperformance: +3,61 %
Tagesperformance: +3,61 %
Platz 2
Performance 1M: -9,69 %
Performance 1M: -9,69 %
Prosus Registered (N)
Tagesperformance: -3,58 %
Tagesperformance: -3,58 %
Platz 3
Performance 1M: +3,69 %
Performance 1M: +3,69 %
ASML Holding
Tagesperformance: +3,36 %
Tagesperformance: +3,36 %
Platz 4
Performance 1M: -7,84 %
Performance 1M: -7,84 %
Münchener Rück
Tagesperformance: -2,88 %
Tagesperformance: -2,88 %
Platz 5
Performance 1M: +9,77 %
Performance 1M: +9,77 %
TotalEnergies
Tagesperformance: +2,78 %
Tagesperformance: +2,78 %
Platz 6
Performance 1M: +2,42 %
Performance 1M: +2,42 %
Siemens
Tagesperformance: +2,49 %
Tagesperformance: +2,49 %
Platz 7
Performance 1M: -4,17 %
Performance 1M: -4,17 %
Wolters Kluwer
Tagesperformance: -2,43 %
Tagesperformance: -2,43 %
Platz 8
Performance 1M: +5,31 %
Performance 1M: +5,31 %
ING Group
Tagesperformance: +2,43 %
Tagesperformance: +2,43 %
Platz 9
Performance 1M: +2,35 %
Performance 1M: +2,35 %
BBVA
Tagesperformance: +2,11 %
Tagesperformance: +2,11 %
Platz 10
Performance 1M: +3,64 %
Performance 1M: +3,64 %
argenx
Tagesperformance: +2,01 %
Tagesperformance: +2,01 %
Platz 11
Performance 1M: -2,48 %
Performance 1M: -2,48 %
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