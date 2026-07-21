Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 21.07.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 21.07.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: +15,37 %
Tagesperformance: +15,37 %
Platz 1
Performance 1M: -32,37 %
Performance 1M: -32,37 %
Wienerberger
Tagesperformance: -5,59 %
Tagesperformance: -5,59 %
Platz 2
Performance 1M: -14,39 %
Performance 1M: -14,39 %
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Tagesperformance: +3,01 %
Tagesperformance: +3,01 %
Platz 3
Performance 1M: -2,54 %
Performance 1M: -2,54 %
Erste Group Bank
Tagesperformance: +2,90 %
Tagesperformance: +2,90 %
Platz 4
Performance 1M: -3,28 %
Performance 1M: -3,28 %
PORR
Tagesperformance: +2,35 %
Tagesperformance: +2,35 %
Platz 5
Performance 1M: -14,72 %
Performance 1M: -14,72 %
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