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    Kampf gegen Engpässe

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    Neuer Milliardenmarkt? Dieser Luftfahrt-Deal sorgt für Aufsehen

    StandardAero gewinnt Avolon als neuen Partner. Der Wartungsdeal für LEAP-Triebwerke soll Airlines mehr Planungssicherheit und kürzere Ausfallzeiten bieten.

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    Kampf gegen Engpässe - Neuer Milliardenmarkt? Dieser Luftfahrt-Deal sorgt für Aufsehen
    Foto: Silas Stein - picture alliance/dpa

    StandardAero hat eine mehrjährige LeaseTEAM-Vereinbarung mit dem Flugzeugleasingunternehmen Avolon geschlossen. Das teilte das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. Die Vereinbarung verschafft Avolon Zugang zu Wartungs-, Reparatur- und Überholungsleistungen für die Triebwerke LEAP-1A und LEAP-1B von CFM International.

    Leasinggesellschaften halten nach Unternehmensangaben inzwischen rund die Hälfte der weltweiten Verkehrsflugzeugflotte. Die neue Partnerschaft soll Avolon dabei unterstützen, den Wartungsbedarf seiner Flotte besser abzusichern und gleichzeitig die Flexibilität für die Airline-Kunden zu erhöhen. Die Leistungen stehen Avolon auf nicht exklusiver Basis zur Verfügung.

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    Mehr Planungssicherheit für Airlines

    Im Rahmen der Vereinbarung kann Avolon zentrale Bestandteile des Programms an seine Airline-Kunden weitergeben. Dazu zählen bevorzugte Wartungstermine, die frühzeitig reserviert werden können, um Standzeiten von Flugzeugen zu verkürzen. Zudem umfasst das Abkommen Preisobergrenzen für definierte Wartungsereignisse sowie den Zugang zu Ersatztriebwerken.

    StandardAero-Präsident Lewis Prebble sagte laut der Mitteilung: "StandardAero freut sich darauf, durch diese neue LeaseTEAM-Vereinbarung den Bedarf der Betreiber der A320neo- und 737 MAX-Flotten von Avolon im Bereich der Triebwerksbetreuung zu decken." Zugleich bedankte er sich für das Vertrauen von Avolon und verwies auf die weltweite Betreuung der Kunden in Nord- und Lateinamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika sowie dem asiatisch-pazifischen Raum.

    Auch Avolon sieht Vorteile in der Zusammenarbeit. Will Pitcher, Head of Powerplant Strategy & Asset Solutions, erklärte: "Triebwerke mit neuer Technologie wie das CFM LEAP erfordern von Fluggesellschaften und Leasinggebern proaktive Maßnahmen zur Planung künftiger Wartungsmaßnahmen, um Flugzeugausfallzeiten und Wartungskosten zu minimieren." Die Möglichkeit, Kunden unter anderem bevorzugte Wartungsslots, Preisobergrenzen und Zugang zu Ersatztriebwerken anzubieten, sei eine Win-win-Situation.

    Ausbau der LEAP-Kapazitäten

    StandardAero baut seine Kapazitäten für die LEAP-Triebwerksfamilie seit mehreren Jahren aus. Nach Angaben des Unternehmens wurden bis Juli 2026 bereits mehrere umfassende Wartungsarbeiten an LEAP-1A- und LEAP-1B-Triebwerken abgeschlossen. Zudem hat das Unternehmen nach eigenen Angaben mehr als 475 Reparaturverfahren für Triebwerkskomponenten entwickelt und erweitert kontinuierlich die Ausbildung neuer LEAP-Techniker.

    Avolons Flotte umfasst laut der Mitteilung rund 150 Airbus A320neo sowie 54 Boeing 737 MAX. Insgesamt betreut das Leasingunternehmen 1.117 Flugzeuge für 138 Airlines in 60 Ländern.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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