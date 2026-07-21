Bernstein belässt Jungheinrich auf 'Outperform'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jungheinrich Aktie

Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 24,88 auf Tradegate (21. Juli 2026, 16:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jungheinrich Aktie um +5,31 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,07 %.

Die Marktkapitalisierung von Jungheinrich bezifferte sich zuletzt auf 1,20 Mrd..

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 48,00EUR was eine Bandbreite von +32,42 %/+92,62 % bedeutet.