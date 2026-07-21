ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt Jungheinrich auf 'Outperform'
- Bernstein bestätigt Outperform für Jungheinrich 48€
- Bafin-Prüfung am Halbjahresabschluss als unbedeutend
- Verkaufsdruck verständlich, 2025 Zahlen unbeeinflusst
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Jungheinrich auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Philippe Lorrain bezeichnete am Dienstag die von der Finanzaufsichtsbehörde Bafin eingeleitete Prüfung des Halbjahresabschlusses des Gabelstaplerherstellers als eher bedeutungslos. Der zeitweise Verkaufsdruck auf die Aktie sei zwar verständlich, die Zahlen für 2025 seien aber davon nicht betroffen, und das Thema hänge nur mit einem Zeitpunkt für Abschreibungen auf Aktivitäten in Russland zusammen./rob/ajx/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 12:59 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 12:59 / UTC
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jungheinrich Aktie
Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 24,88 auf Tradegate (21. Juli 2026, 16:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jungheinrich Aktie um +5,31 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,07 %.
Die Marktkapitalisierung von Jungheinrich bezifferte sich zuletzt auf 1,20 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 48,00EUR was eine Bandbreite von +32,42 %/+92,62 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
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